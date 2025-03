Firanki wyglądają elegancko, ale do czasu

Wiszące w pobliżu okien firanki każdego dnia są narażone na zabrudzenia. Poszarzałe nie prezentują się zbyt dobrze. Wpływ na to ma codzienne osadzanie się kurzu oraz pyłków roślinnych wpadających przez otwarte okna. Do tego dochodzą zanieczyszczenia powietrza, jednak nie tylko czynniki zewnętrzne negatywnie wpływają na czystość firanek .

Aby uchronić firanki przed zniszczeniem, umieszczajmy je w specjalnych woreczkach do prania 123RF/PICSEL

Zbliża się moment na zrobienie gruntownych porządków w domu? Czas więc przypomnieć sobie najważniejsze zasady związane z dbaniem o delikatne firanki. Można prać je w pralce , lecz wymaga to przestrzegania kilku zasad.

Przede wszystkim należy zapoznać się z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Możesz jednak założyć, że firanki zawsze wymagają uruchomienia programu do prania delikatnych tkanin . Nie przesadzaj z temperaturą. Gorąca woda im nie służy, doprowadzając do zagnieceń i uszkadzając włókna. Optymalna temperatura mieści się w przedziale 30-40 °C. Z tych samych powodów nie zaleca się wypełniać bębna pralki po brzegi. Zamiast tego celuj w 30 proc. maksymalnego suchego wsadu prania.

Nie wrzucaj ich do pralki chaotycznie. Sprytnym trikiem jest złożenie firanek w kostkę przed włożeniem ich do urządzenia. Warto dodatkowo umieścić je w worku do prania tkanin, ewentualnie w cienkiej poszewce. Po zakończeniu cyklu zaleca się rozwiesić firanki, kiedy są jeszcze wilgotne. Pod wpływem własnego ciężaru w naturalny sposób będą się prostować.