Do jakiego pojemnika wyrzucić opakowanie po karmie dla psa lub kota?

Na pytanie, do jakiego pojemnika wyrzucić puste opakowania po karmie dla psa czy kota, nie ma jednej odpowiedzi. Wiele zależy tu bowiem od tego, z czego ono jest zrobione. Gdzie zatem wyrzucać poszczególne rodzaje opakowań?

plastikowe worki wyrzuć do żółtych pojemników na plastik i metale;

metalowe puszki po karmie wyrzuć do żółtych pojemników na plastik i metale;

plastikowe pojemniki wrzuć do żółtych pojemników na plastik i metale;

papierowe opakowania wyrzuć do niebieskich pojemników na papier;

papierowe opakowania impregnowane lub otłuszczone wyrzuć do czarnych pojemników na odpady zmieszane;

słoiczki wyrzucaj do zielonych pojemników na szkło;

nakrętki do słoików wrzucaj do żółtych pojemników na plastik i metale;

saszetki po karmie dla psów czy kotów wyrzuć do czarnych pojemników na odpady zmieszane.

Przed wyrzuceniem warto dokładnie obejrzeć opakowanie. Może się zdarzyć, że saszetki, które powinniśmy wyrzucić do pojemników czarnych, mają znak recyklingu. Wtedy wrzucamy je do żółtych pojemników na odpady plastikowe i metalowe, a nie do czarnych na zmieszane.

Puszkę po karmie dla kota wyrzuć do żółtego pojemnika na metale i plastik. 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucać karmę dla psa i kota?

Co zrobić z kocim żwirkiem i odchodami?

Właściciele kotów borykają się z jeszcze jednym problemem dotyczącym recyklingu. Co zrobić z kocim żwirkiem i odchodami pupili? Same odchody, pozbawione żwirku możesz wyrzucić do toalety. Nie nadają się one do brązowych pojemników na bio odpady, bo są pochodzenia zwierzęcego. Niektórzy wyrzucają je na kompost, aby go zasilić. Nie jest to jednak najlepszy sposób ich recyklingu, kocie odchody mogą spowodować choroby u ludzi i lepiej ich nie magazynować. Natomiast najlepszym miejscem na pozbycie się kocich kupek są czarne pojemniki na odpady zmieszane.

Z kocim żwirkiem jest jeszcze prościej: bez względu na rodzaj, wrzucamy go do odpadów zmieszanych. W Polsce prawo zabrania wrzucania go do toalety, ze względu na jego właściwości higroskopijne i zbrylające. Mogą one spowodować zatory w rurach kanalizacyjnych. Zużytego żwirku nie wyrzucamy też do odpadów biodegradowalnych.

