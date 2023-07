Objadają twoją monsterę, a nawet ich nie widzisz. Oto genialny trik na pozbycie się szkodników

Laurowiśnia wschodnia to wieloletnia roślina zimozielona pochodząca z Bałkanów, Azji Mniejszej oraz Kaukazu. Ceniona jest za niezbyt duże wymagania, pięknie prezentujące się białe kwiatki, a także mięsiste i grube liście, porównywane wyglądem do liści laurowych. Laurowiśnie kwitną maju, latem natomiast pokrywają je czarne, drobne, niejadalne jagody. Są uwielbiane jeszcze z jednego względu - bardzo szybko rosną - nawet od 30 do 60 cm w ciągu roku. Często hoduje się je również jako ozdobne drzewka.

Laurowiśnia - jakie ma wymagania?

Aby laurowiśnia wydawała kwiaty i znakomicie się prezentowała, kluczowe jest zapewnienie jest następujących warunków:

lekko zacienionego, osłoniętego od wiatru stanowiska,

żyznego, wilgotnego podłoża o pH od 6,5 do 7,5,

sadzenia w odstępach do 50 cm (w porze jesiennej),

podlewania przynajmniej raz na tydzień,

ściółkowaniu korą, kompostem czy też agrowłókniną,

przycinania na wiosnę i jesień,

nawożenia.

Jak nawozić laurowiśnie?

Eksperci polecają nawozić laurowiśnie tuż przed wydawaniem kwiatów w kwietniu, a także w lipcu, kiedy zakończy kwitnienie. Można oczywiście zastosować gotowe odżywki dostępne w sklepach ogrodniczych, jednak czasami ich nieumiejętne i nadmierne stosowanie może roślinom zaszkodzić. Ostatnimi czasy dużą popularnością w ogrodnictwie cieszą się naturalne nawozy, które można zrobić z odpadów takich jak np. skórki po bananach czy fusy po kawie. W przypadku laurowiśni sprawdzą się również skorupki po jajkach. Jak przygotować domowy nawóz na ich bazie?

Zdjęcie Kwitnąca w maju laurowiśnia nie ma zbyt dużych wymagań. Podłoże musi być jednak żyzne i zasilane potrzebnymi składnikami / BRIAN GADSBY/Science Photo Library/East News / East News

Domowy nawóz dla laurowiśni ze skorupek po jajkach - jak zrobić?

Przygotowanie odżywki ze skorupek dla laurowiśni jest dziecinnie proste. Wystarczy je pokruszyć i umieścić w naczyniu, zalać wrzącą wodą i odstawić na 7 dni. W tym czasie wydostaną się z nich wszystkie drogocenne składniki, a woda, w której się moczyły będzie idealna do podlewania laurowiśni.

