Kiedy więc w przepisie widzisz, by odłożyć przygotowane ciasto na pół godziny zanim trafi na patelnię, nie pomijaj tego procesu. To moment, w którym płyn zgęstnieje, a naleśniki wyjdą cienkie i nie będą rwały się podczas pieczenia.

Jedno z przekazywanych przez miłośników gotowania wskazówek dotyczy skropienia makaronu oliwą . Ten proces, zgodnie z zaleceniami, ma odbyć się tuż po jego odcedzeniu, sprawiając, że pasta nie zlepi się i nie sklei. Tłuszcz spowoduje jednak, że w przyszłości makaron nie zwiąże się z sosem . Podobne przyzwyczajenie warto więc pożegnać na dobre - w zamian umieszczając makaron od razu po ugotowaniu w sosie lub przelewając go zimną wodą , co pomoże usunąć skrobię ziemniaczaną i wyeliminuje ewentualność sklejenia się.

Popularnym przyzwyczajeniem jest też dodanie soli do wody jeszcze przed jej zagotowaniem - czasami po to, by później o niej nie zapomnieć, czasami ze zwykłego roztargnienia, a czasami dlatego, że tak robi cała rzesza innych. To kolejny, z pozoru błahy, w rzeczywistości istotny błąd.