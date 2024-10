Jak sprawdzić czy to kania? Oto co ją wyróżnia

Odpowiednio przygotowana, najczęściej w wersji panierowanej lub smażonej, według niektórych smakiem przebija nawet popularnego w Polsce kotleta schabowego. Nic więc dziwnego, że wyposażony w koszyk grzybiarz pragnie zapełnić go po brzegi właśnie nią.

Czubajka kania , nazywana przez wielu zwyczajnie kanią , spośród innych grzybów wyróżnia się kapeluszem w kształcie parasola o średnicy do nawet 30 cm z garbkiem na środku oraz popękaną, łuszczącą się skórką . Kanię poznać można także po białawym kolorze z brązowymi łuskami, poszarpanym brzegu kapelusza, gęstym, szerokim blaszkom niedochodzącym do trzonu oraz ruchomym pierścieniu na nóżce.

Kapelusz dojrzałego grzyba jest płaski i otwarty , u młodych okazów jest jednak zamknięty i jajowaty - w kolorze brązowym. Niektórzy grzybiarze, napotykając na nierozwiniętą jeszcze kanię, postanawiają więc zostawić ją w lesie - twierdząc, że zamknięty jeszcze kapelusz do niczego się nie przyda. Nic bardziej mylnego.

W czym moczyć kanie? Wystarczy chwila, by "otworzyły" swoje kapelusze

Znalazłeś nierozwiniętą jeszcze kanię? Mimo wszystko weź ją ze sobą do domu - radzą doświadczeni grzybiarze. Prosty sposób sprawi bowiem, że grzyb w zaledwie kilka godzin "otworzy się", stając się wkrótce prawdziwym rarytasem. Do zabiegu "dorastania" kanię należy jednak odpowiednio przygotować.

Od sierpnia do listopada grzybiarze bacznie przeszukują leśną ściółkę. To właśnie w tym okresie - zarówno w liściastych, jak i iglastych lasach, odnaleźć można kanie. Niekiedy natknąć można się na nie również w parku czy na łące .

Wielu grzybiarzy wypatruje ich z uwagą. Kanie wyśmienicie bowiem smakują - i to właśnie ich smak przyciąga najbardziej. Wielu tworzy z nich kotlety - smażąc w jajku, bułce tartej, soli i pieprzu. Potem podają zaś w towarzystwie surówki i ziemniaków, uważając za jedną z lepszych alternatyw dla kotletów schabowych. Są też tacy, którzy moczą uprzednio grzyby w mleku - po to, by nieco je zmiękczyć i wydobyć pełnię smaku. Po upływie paru godzin smażą zaś w cieście naleśnikowym. Każdorazowo przyznają jednak, że podobnego smaku nie sposób zapomnieć.