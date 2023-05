Spis treści: 01 Herbata z pokrzywy — właściwości i działanie

02 Jakie są skutki uboczne picia pokrzywy?

03 Kto nie powinien pić herbaty z pokrzywy?

04 Jakie błędy popełniamy, pijąc herbatę z pokrzywy?

Herbata z pokrzywy — właściwości i działanie

Herbata z pokrzywy dostępna jest zarówno w formie herbatki ekspresowej, jak i w przeznaczonych do wykonania naparu liściach. Napar z pokrzywy możemy też przygotować samodzielnie z zebranych liści pokrzywy zwyczajnej, jednak należy je zrywać w miejscu, w którym roślina nie była narażona na zanieczyszczenia.

W herbacie z pokrzywy znajdziemy między innymi:

wapń,

magnez,

potas,

krzem,

żelazo,

witaminę C,

witaminę K,

witaminy z grupy B.

Wspomaga oczyszczanie organizmu, stosowana jest przy dolegliwościach dróg moczowych i bólu stawów. Wspiera odporność organizmu, a także pozytywnie wpływa na pracę serca i ciśnienie. Herbata z pokrzywy uznawana jest za bezpieczną nawet dla kobiet w ciąży. Nie wszyscy jednak powinni ją stosować.

Jakie są skutki uboczne picia pokrzywy?

Herbata z pokrzywy czasami wywołuje pewne skutki uboczne. U niektórych osób napar może wywołać reakcję alergiczną, na przykład w postaci pokrzywki. Może wystąpić też:

świąd,

skok lub spadek poziomu glukozy we krwi,

problemy żołądkowe, zaparcia lub biegunki,

wahania ciśnienia krwi,

opuchlizna.

Zdjęcie Jakie herbata z pokrzywy ma przeciwwskazania? Dla bezpieczeństwa powinny jej unikać dzieci i osoby w podeszłym wieku / 123RF/PICSEL

Wystąpienie skutków ubocznych może mieć związek z alergią na pokrzywę lub jej składniki, ale też z ewentualną interakcją tej rośliny z przyjmowanymi lekami. Może ona wchodzić w interakcje z lekami na nadciśnienie, lekami przeciwzakrzepowymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jak również diuretykami, czyli lekami moczopędnymi.

Jakie jeszcze są minusy picia pokrzywy? Przy regularnym i nadmiernym stosowaniu może ona wypłukać witaminy i sole mineralne z organizmu. Wykazuje bowiem działanie moczopędne.

Kto nie powinien pić herbaty z pokrzywy?

Pokrzywa to popularna roślina lecznicza, jednak - jak każda roślina tego typu - nie powinna być stosowana przez wszystkich. Powinny na nią uważać szczególnie osoby stosujące leki na nadciśnienie czy zmniejszające krzepliwość krwi, ale i osoby chorujące na cukrzycę lub przewlekłe choroby nerek. Przeciwwskazaniem do picia herbaty z pokrzywy są również torbiele i polipy w drogach rodnych, krwotoki z dróg rodnych, nowotwory macicy, ale też alergia na pokrzywę lub inne rośliny z rodziny pokrzyw.

Z uwagi na brak wiarygodnych badań napar z pokrzywy nie powinien być stosowany przez dzieci i osoby w podeszłym wieku. Seniorzy i kobiety w ciąży powinni zachować ostrożność przy jej stosowaniu. Warto jednak wiedzieć, że pokrzywa stymuluje produkcję mleka, pomaga zredukować u ciężarnych obrzęki ciała i może ułatwić powrót do normalnej wagi po ciąży.

Jakie błędy popełniamy, pijąc herbatę z pokrzywy?

Herbatę z pokrzywy można pić tak latem, jak i zimą. Najlepiej jednak stosować ją jesienią, zimą i przy przesileniu wiosennym. Wówczas będzie wspierać naturalną odporność organizmu i wzmocni go, chroniąc przed atakiem chorobotwórczych wirusów i bakterii. Najlepiej wypijać napar z pokrzywy raz dziennie. Można to zrobić nawet przed snem, gdyż pokrzywa nie ma właściwości pobudzających.

Jak przygotować herbatę z pokrzywy? Sposób jej parzenia jest bardzo prosty. Wystarczy zalać 1-2 łyżeczki suszu wrzącą wodą i przykryć filiżankę czy kubek spodeczkiem. Pozostawmy napar na około 10 minut. Po tym czasie jest gotowy do wypicia.

Zdjęcie Pokrzywę w różnych postaciach już od dawna podawano ludziom słabym, bladym - cierpiącym na anemię / 123RF/PICSEL

Jak często pić herbatę z pokrzywy? Dawka maksymalna to cztery filiżanki dziennie, czyli około 2-3 szklanki dziennie. Przyjmowanie zbyt dużych jej ilości może przyczynić się do wypłukania z moczem soli mineralnych z organizmu. By jednak zauważyć korzystne efekty działania pokrzywy, należy wypijać napar regularnie.

