Owoce to bardzo dobre źródło m.in. witamin, minerałów i błonnika pokarmowego, a z awarte w nich bioaktywne składniki o działaniu przeciwutleniającym pozwalają zmniejszyć ryzyko m.in. chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów.

Rzecz jasna, prozdrowotny wpływ owoców na organizm zapewnimy, gdy będziemy spożywać je w rozsądnych ilościach, pamiętając, że zawierają one wspomniane cukry proste . Choć w większości diet zalecane jest jedzenie owoców, to np. w diecie ketogenicznej wybiera się te, które zawierają najmniej węglowodanów - m.in. borówki czy truskawki.

"Jeśli w ciągu dnia spożywamy ilość porcji owoców odpowiednią dla naszego indywidualnego zapotrzebowania energetycznego i przestrzegamy pozostałych zasad zdrowego żywienia , odnosimy korzyści zdrowotne. Co więcej, wyniki wielu badań wskazują, że u osób spożywających rekomendowaną ilość owoców stwierdza się mniejszy stopień otłuszczenia ciała " - wskazuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jak już wspomnieliśmy - niezwykle istotne jest, ile owoców dziennie spożywamy, bowiem nadmiar jedzonych owoców może skutkować dodatnim bilansem kalorycznym, co w największym skrócie oznacza, że dziennie przyjmujemy więcej kalorii, niż zużywamy, a to może prowadzić m.in. do wzrostu masy ciała.