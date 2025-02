Czerwony superowoc

Cierpka wiśnia, czyli wiśnia odmiany Montmorency, a dokładniej sok z tego owocu to ostatnio absolutny hit i odkrycie nie tylko wśród sportowców. Choć do niedawna polecany wszystkim, którzy trenują, bo ma doskonałe właściwości ergogeniczne oraz regeneracyjne dla mięśni i stawów, co jest pożądane po intensywnym wysiłku, okazuje się, że skorzystać z jego właściwości mogą wszyscy. Naukowcy postanowili pochylić się nad tym superowocem i po wykonaniu wielu badań okazało się, że regularne spożywaniu soku z cierpkiej wiśni ma o wiele więcej prozdrowotnych właściwości dla naszego organizmu.

Zanim przejdziemy do opisu dziesięciu korzyści wynikających z włączenia go do codziennej diety, warto przekonać się, co zawiera w sobie cierpka wiśnia. W jednej porcji soku (1 szklanka) znajdziemy:

miedź: 12 proc.,

potas: 8 proc.,

mangan: 7 proc.,

magnez: 7 proc.,

żelazo: 6 proc.,

witamina A: 6 proc.

A oprócz tego bogactwo antyoksydantów i polifenoli. Nieco ponad 200 ml tego soku dostarczy 35 g węglowodanów i 91 kalorii. Ten niezwykły sok, jak pokazują wyniki badań, ma jednak o wiele szersze działanie na cały organizm. Oto 10 korzyści wynikających z regularnego spożywania soku z cierpkiej wiśni.

Doskonałe rozwiązanie na lepszy sen

Dzięki podwójnej dawce melatoniny i tryptofanu, składników odpowiadających za dobrą jakość snu, sok z cierpkiej wiśni pity przed położeniem się spać, może znacząco polepszyć zarówno proces zasypiania jak i komfort snu. W badaniu z 2018 roku opublikowanym w serwisie PubMed wykazano, że dzięki regularnemu spożywaniu tego napoju przez osoby cierpiące na bezsenność, udało się wydłużyć sen o 84 minuty.

Ulga w dolegliwościach przy dnie moczanowej

Sok z cierpkich wiśni CanvaPro INTERIA.PL

Dna moczanowa to bolesna dolegliwość występująca, gdy w organizmie gromadzi się kwas moczowy. Arthritis Foundation w 2019 roku zrobił przegląd aż sześciu badań, a wyniki okazały się być bardzo zaskakujące. Picie soku z cierpkiej wiśni sprawiło, że przebieg dny moczanowej był znacznie łagodniejszy, chorzy zgłaszali znacznie mniej zaostrzeń choroby, a stężenie kwasu moczowego w ich organizmach znacznie spadło. Inne badanie wykazało, że ten niezwykły napój może także złagodzić bóle występujące przy zapaleniu stawów.

Doskonały wybór dla trenujących

Jak wspomniano wcześniej, sok z cierpkiej wiśni jest często wybierany przez sportowców, bo poprawia wydajność oraz pomaga w regeneracji mięśni. A co na ten temat mówią badania? Opublikowane w 2010 roku w Journal of the International Society of SPortos Nutrition udowadnia, że nie ma w tym przesady. Uczestnicy, którzy pili napój z cierpkiej wiśni dwa razy dziennie przez 7 dni przed maratonem i w dniu wyścigu, zgłosili, że odczuwali mniejszy wzrost bólu po wyścigu w porównaniu z grupą placebo i byli bardziej skłonni do spożywania napoju w przyszłości. Wszystko to dzięki właściwościom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym.

Lepsza praca mózgu, lepsza pamięć

Wiśnie Montmorency CanvaPro INTERIA.PL

W badaniu klinicznym z 2019 roku opublikowanym w Royal Society of Chemistry udowodniono, że sok z cierpkiej wiśni może wpływać na polepszenie pracy mózgu i pamięci. Osoby starsze, które piły sok codziennie przez 12 tygodni, wykazały poprawę funkcji poznawczych. Te efekty to dzięki polifenolom, antocyjanom i melaninie. Mogą one zmniejszać stany zapalne i stres oksydacyjny, które częściowo mogą przyczyniać się do zwyrodnieniowych chorób mózgu, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona.

Obniżenie ciśnienia krwi

Jako jeden z produktów o wysokiej zawartości potasu, cierpka wiśnia została ujęta w jednym z badań jako potencjalny "obniżacz ciśnienia". Wyniki tego badania są obiecujące, ale niestety nie na tyle, by sok z tego owocu mógł zastąpić leki przepisane przez lekarza na nadciśnienie. Zalecany jako wspomaganie leczenia lub prewencja.

Działanie przeciwzapalne

Dzięki antocyjanom wiśnie mają ten piękny czerwony odcień. Te polifenole wykazują też silne działanie przeciwzaplane, jak wynika z badań z 2010 roku opublikowanych w MDPI. Naukowcy porównują ich siłę nawet z popularnym składnikiem leków przeciwbólowych i przecizapalnych - ibuprofenem.

Wzmocnienie układu odpornościowego

Cierpka wiśnia znalazła się w zestawieniu "superfood", które wzmacniają system odpornościowy. W sezonie jesienno-zimowym, kiedy narażeni jesteśmy na choroby, warto więc pić sok z wiśni, bo realnie wzmacnia organizm, dzięki czemu możemy ochronić się przed zachorowaniem na pospolite przeziębienia, grypę itp. To wszystko dzięki wysokiej zawartości witamin A i C, które znane są ze swojego działania przeciwutleniającego i poprawiającego odporność.

Potencjalne zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka

Dzięki przeciwutleniaczom, których jest mnóstwo w owocach wiśni, stres oksydacyjny przyczyniający się do możlkiwości zachorowania na nowotwory zmniejsza się. Badanie z 2003 roku opublikowane w National Library of Medicine wykazało, że jest szansa, że antocyjany w wiśniach cierpkich mogą hamować rozwój guzów u myszy i zmniejszać proliferację ludzkich komórek raka jelita grubego. Jednak by w pełni poznać tę teorię, wskazane jest wykonanie większej liczby badań, choć te zdają się być obiecujące.

Pomoc w utracie wagi

Duże stężenie antyoksydantów w cierpkich wiśniach wspomoże zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Badanie z 2008 roku opublikowane w Natura Ingredients wykazało, że szczury karmione wiśniami cierpkimi miały mniej tłuszczu brzusznego niż te na typowej zachodniej diecie. Warto jednak zaznaczyć, że stosując sok z wiśni w celu redukcji wagi, należy go rozcieńczać z wodą.

Poprawa wzroku

Dzięki zawartości antocyjanów naukowcy dowiedli, że cierpkie wiśnie przyczyniają się do poprawy jakości wzroku. W badaniu, którego wyniki opublikowane zostały w National Library of Medicine wykazano, że pacjenci cierpiący na jaskrę zgłaszali poprawę widzenia i zmniejszenie dolegliwości po solidnej dawce antocyjanów w soku z wiśni Montmorency.

Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw tego superowocu, zaleca się spożywanie codziennie 1-2 szklanek niesłodzonego soku z cierpkich wiśni. W zależności od tego, czego będziemy oczekiwać od superowocu, na dobroczynne efekty czekać będziemy od tygodnia do miesiąca. Przed rozpoczęciem stosowania soku najbezpieczniej będzie skonsultować tę decyzję z lekarzem.

Soki dostępne są w sklepach ze zdrową żywnością oraz w Internecie. Ceny za koncentrat soku do rozrabiania z wodą wahają się od ok. 100 zł za pół litra.

Źródła:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.nutraingredients.com/

https://prevention.com

mdpi.com

https://pubs.rsc.org/



Jak do końca wyciskać sok z owoców cytrusowych? Interia Kulinaria