Jak przygotować tuje na zimę? To ostatni dzwonek!

Porady

Jesień to doskonały czas, żeby przygotować rośliny w ogrodzie do nadchodzącej zimy. Wśród nich znajdziemy też tuje, które także potrzebują drobnej pomocy, by przetrwać mrozy i śniegi. Co należy zrobić już teraz, by wiosną znów cieszyć się zielonymi tujami?

Zdjęcie Tuje rosnące przy płocie mają wpływ na zacienienie działki sąsiadów. To o to mogą być największe spory / Denis Closon/ East News / East News