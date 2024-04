Jak uprawiać arbuzy w Polsce? Aby mieć pewność, że w naszych warunkach wydadzą obfite plony, najlepiej wykorzystać w uprawie specjalne nasiona dostosowane do polskiego klimatu. Arbuzy z południowych krajów są wyjątkowo delikatne i nawet najmniejszy przymrozek może zniszczyć całą uprawę. Dlatego chcąc uprawiać arbuzy w Polsce , najlepiej sięgnąć po specjalnie do tego celu stworzone odmiany takie jak “Rosario F1", “Janosik", “Złoto Wolicy" czy “Pirat F1".

Uprawiając arbuzy bezpośrednio w gruncie (nawet jeśli sięgamy po odmiany przystosowane do polskiego klimatu) ryzykujemy, że mróz zniszczy młode rośliny. Dlatego eksperci zalecają nasiona zasadzić w doniczkach o średnicy ok. 8 centymetrów czy inspektach. Zalecany termin siewu przypada od 20 kwietnia do 10 maja. Rozsadę należy uprawiać w temperaturze pokojowej.