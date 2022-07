Spis treści: 01 Pestki wiśni - właściwości termoregulacyjne

02 Pestki wiśni doskonale znoszą ból

03 Rozgrzewające działanie pestek wiśni

04 Pestki wiśni antidotum na upały

05 Termofor z pestek wiśni - wskazówki praktyczne

Pestki wiśni - właściwości termoregulacyjne

Termoregulacja to zdolność utrzymywania stałej temperatury, niezależnie od warunków otoczenia. Tę właściwość zachowują pestki wiśni. Zdecydowanie częściej wykorzystywane są do rozgrzewania. Niewielu wie, że mogą być również doskonałą metodą na schłodzenie ciała. Zarówno rozgrzane, jak i schłodzone zachowują swoje właściwości przez około godzinę.

Pestki wiśni doskonale znoszą ból

Nasze babki lubiły z nich korzystać. Wkładały oczyszczone i osuszone wiśniowe pestki do lnianych woreczków i w ten sposób tworzyły domowe termofory. Podgrzewane na piecach kaflowych długo utrzymywały ciepło. Medycyna ludowa miała swoją mądrość i wiele patentów, z których warto korzystać również dziś. Wszak mimo rozwoju medycyny i przemysłu farmaceutycznego, nic nie zastąpi domowych sposobów radzenia sobie z bólem. Powinniśmy po nie sięgać w pierwszej kolejności, gdyż są pozbawione działań ubocznych, które niesie za sobą każdy lek.

Rozgrzewające działanie pestek wiśni

Dziś możemy rozgrzać pestki wkładając je na kwadrans do piekarnika (rozgrzanego do temperatury 150 stopni Celsjusza), zimą na grzejniku, a latem wystawiając je na słońce. Ciepły termofor wydziela kojący wiśniowy aromat.

Wypełniony wiśniowymi pestkami termofor to doskonałe antidotum na bóle reumatyczne. Może być pomocny kobietom, zwłaszcza przy bólach i skurczach macicy w trakcie menstruacji oraz przy bólach brzucha innego pochodzenia. Okłady z ciepłych wiśniowych pestek znoszą dyskomfort metaboliczny i wzdęcia.

Termofor powinni mieć też pod ręką miłośnicy aktywności fizycznej i osoby zmagające się z infekcją. Ciepłe okłady bywają zbawienne przy bólach mięśniowych, zarówno tych, które wynikają z uprawiania sportów, jak i towarzyszących grypie czy przeziębieniom. Ciepłe pestki wiśni pomogą rozgrzać zmarznięte stopy i dłonie, a także złagodzić przykre objawy wynikające z zapalenia zatok.

Termofor dla dziecka

Rodzice coraz chętniej sięgają po termofory z pestek wiśni, by pomóc dzieciom uporać się z charakterystyczną dla okresu niemowlęcego kolką.

Warto wiedzieć, że nie ma przeciwwskazań do stosowania termoforów z pestek wiśni nawet u bardzo małych dzieci. Trzeba to jednak robić z rozwagą. Po rozgrzaniu warto zawinąć go w dodatkową tetrową pieluszkę, żeby nie podrażnić delikatnej skóry dziecka, a jeszcze lepiej odłożyć rozgrzany termofor na około kwadrans i dopiero wtedy bezpiecznie używać.

Co ważne, stosowanie termoforów z pestek wiśni jest bezpieczne dla alergików.

Zdjęcie Pestki wiśni długo utrzymują temperaturę - zarówno ciepłą, jak i zimną / 123RF/PICSEL

Pestki wiśni antidotum na upały

Zamknięte w lnianym czy bawełnianym woreczku pestki można z powodzeniem nie tylko rozgrzać, ale też schłodzić. Zabezpieczony przed wilgocią termofor (wystarczy schować go w tym celu do foliowego, szczelnego woreczka) wkładamy na godzinę do zamrażarki. Schłodzone pestki stworzą doskonały zimny kompres.

Okłady ze schłodzonych wiśniowych pestek są skutecznym remedium na ukąszenia owadów, stłuczenia, zwichnięcia i opuchliznę. Warto ich użyć po skręceniu kostki i wielu innych urazach. Zadziałają przeciwbólowo, schłodzą i przyniosą ulgę. Pomogą ograniczyć stan zapalny i zmniejszą opuchliznę.

Mogą też być dobrym sposobem na zmniejszenie świądu skórnego, który często towarzyszy alergiom wziewnym i pokarmowym. Zimne okłady z wiśniowych pestek są polecane przy bólach głowy, zarówno napięciowych, jak i migrenowych.

Jeśli mowa o kompresach stosowanych na głowę, używanie bardzo mocno schłodzonych pestek nie będzie przyjemnym doświadczeniem. Dlatego przy skłonności do bólów głowy warto zrobić dla termoforu stałe miejsce w lodówce, by w razie ataku był pod ręką i miał optymalną temperaturę. Był chłody, ale nie lodowaty.

Zdjęcie Termofor z pestek wiśni to babciny sposób zarówno na upał, jak i gorączkę / 123RF/PICSEL

Termofor z pestek wiśni - wskazówki praktyczne

Termofor z pestek wiśni kupimy dziś bez kłopotu w wielu sklepach stacjonarnych i internetowych. Możemy też wykonać go własnoręcznie. Nie potrzeba do tego szczególnych umiejętności.

Wystarczy wydrylować około 2 kg owoców, a następnie oczyścić, umyć i dokładnie wysuszyć pestki. Wsypać do małego lnianego lub bawełnianego woreczka, zaszyć i gotowe. Żeby pestki nie straciły swoich właściwości, termoforu nie powinno się prać, dlatego warto założyć zewnętrzną poszewkę i tylko ją regularnie odświeżać.