Kwaszona czy kiszona: Którą kapustę wybrać? Dwanaście potraw wigilijnych, podobnie jak sianko pod obrusem lub dodatkowe nakrycie, to tradycja na świątecznym stole. Większość kultywowanych dziś zwyczajów ma swoje korzenie w zamierzchłych czasach. Symbolika dwunastu potraw wigilijnych, które stawiamy na stole 24 grudnia, ma swoje solidne podstawy.

Według Kościoła dwanaście potraw wigilijnych symbolizuje dwunastu apostołów. Nasi dziadkowie wierzyli również, że dwanaście wigilijnych dań to kolejne miesiące w roku, a potrawy są formą podziękowania za zebrane plony. Dlatego też na świątecznym stole nie mogło zabraknąć płodów ziemi, a przygotowane potrawy zawierały ziarna zbóż, miód, grzyby oraz mak. Miały one zapewnić dostatek w nadchodzącym roku.

W Polsce każdy kolejny region ma swoje typowe potrawy i dania. Na Śląsku jada się moczkę, w Warszawie kapustę z grochem, a na Kresach kutię. Podstawą jest jednak fakt, iż wszystkie dania wigilijne muszą być postne. Dlatego też do uszek lub pierogów dodaje się grzyby. Po które sięgnąć, aby danie zachwyciło leśnym smakiem i aromatycznym charakterem?

Jakie grzyby na Wigilię? Te sprawdzą się idealnie

Zdjęcie Grzyby dodają aromatu kapuście wigilijnej / 123RF/PICSEL

Grzyby są nieodłącznym składnikiem polskiej tradycji wigilijnej. Wiele osób wyczekuje pachnących potraw z grzybami bardziej niż prezentów pod choinką.

Dlatego też jednym z podstawowych dań, który ląduje na stole w trakcie Wigilii jest barszcz czerwony w towarzystwie uszek z grzybami. To właśnie aromat leśnych grzybów czyni to danie wyjątkowym pod względem smaku. Najlepszym wyborem będą w tym przypadku borowiki i prawdziwki. Świetnie sprawdzą się one również w przypadku farszu do pierogów oraz kapusty z grzybami.

Zdjęcie Barszcz z uszkami z grzybowym farszem najlepiej smakuje w Wigilię / 123RF/PICSEL

Do przygotowania tej ostatniej możemy użyć tych świeżych, mrożonych lub suszonych. Świeże borowiki lub podgrzybki oczyszczamy, kroimy, a następnie podsmażamy razem z cebulką. Podobnie postępujemy z mrożonymi, zaś suszone uprzednio zalewamy wodą. Kiedy napęcznieją, dolewamy do kapusty.

Wszystko zależy od sposobu przygotowania. W przypadku duszenia świetnie sprawdzą się świeże, solone i suszone grzyby. Dużą popularnością cieszą się duszone maślaki. Do smażenia nadadzą się świeże, solone lub suszone kurki, kapelusze koźlarzy lub popularne pieczarki. W przypadku sosów sprawdzi się każdy gatunek grzyba, który w połączeniu z dodatkiem mąki, tłuszczu i przypraw zaskoczy wyśmienitym smakiem. Do zup dodaje się najczęściej prawdziwki.

Czy świeże grzyby można zastąpić suszonymi?

W okresie przedświątecznym sięgamy przede wszystkim po grzyby, które zostały uprzednio ususzone. Wówczas wiele osób zadaje sobie pytanie: czy grzyby suszone mocno różnią się od tych świeżych? Świeżym bezsprzecznie nie można odebrać wyjątkowego zapachu i aromatu. To jednak te suszone są dostępne przez cały rok i zdecydowanie bardziej powszechne w sklepach i na straganach. Co więcej, zachowują one wszystkie walory świeżych i są proste w przygotowaniu.

Jak postępować z nimi tuż przed przygotowaniem dań wigilijnych? Przed dodaniem do świątecznego bigosu lub farszu na uszka czy pierogi suszone grzyby powinny zostać dokładnie opłukane i namoczone. Najlepiej zostawić je w uprzednio przegotowanej wodzie na 12 godzin lub całą noc. Należy pamiętać, aby nie zanurzać ich we wrzątku. Staną się wówczas twarde i niesmaczne. Nie możemy pominąć jednak procesu namaczania. W przeciwnym wypadku grzyby mogą być zbyt gorzkie i ostatecznie zepsuć smak całej potrawy. Wykorzystać możemy również wodę z namaczania. Przyda się podczas przygotowywania zupy oraz bigosu.

Zdjęcie W okresie przedświątecznym sięgamy przede wszystkim po grzyby, które zostały uprzednio ususzone / 123RF/PICSEL

Czy grzyby suszone są zdrowe?

Obok pamięci o tradycji, a co za tym idzie przygotowaniu wyłącznie postnych potraw, warto również zwrócić uwagę na zdrowie. Grzyby mają bowiem nie tylko ogólnie cenione walory smakowo-zapachowe, ale także charakteryzują się wysoką zawartością niektórych składników odżywczych.

Te suszone powinny szczególnie nas zachęcić. Z powodu niskiej zawartości wody pełne są żelaza, magnezu oraz białka. Mniej w nich co prawda witamin z grupy B i witaminy C, która znajduje się w ich świeżych odpowiednikach, ale to właśnie suszone grzyby mogą świetnie uzupełnić dietę w składniki mineralne oraz białko.

