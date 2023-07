Jak uniknąć ukąszenia komarów?

Porady Wymieszaj i spryskaj okna oraz drzwi. Komary i muchy natychmiast zrobią w tył zwrot Za bolesne ukłucia, które objawiają się obrzękiem i swędzącym bąblem odpowiadają komarzyce. Samice komarów wykorzystują aparat gębowy typu kłująco-ssący do pobierania potrzebnej do wyprodukowania jaj krwi. Przy okazji wpuszczają pod skórę swoją ślinę, która zawiera substancję uniemożliwiającą krzepnięcie krwi. Organizm zaczyna się przed nią bronić i wydziela histaminę. Wówczas na skórze pojawia się swędzący bąbel.

Latające nad głową komary dość często sprawiają, że spędzanie wolnego czasu na działce czy na tarasie przestaje być przyjemne. Warto mieć na uwadze, że te owady można odstraszyć za pomocą pewnych roślin. Warto wypróbować posadzenie w ogrodzie bądź doniczkach lawendy wąskolistnej, mięty pieprzowej, tymianku, czy też kocimiętki. Ich zapach zniechęca komary do atakowania w okolicy ich występowania.

Zdjęcie Za bolesne ukłucia, które objawiają się obrzękiem i swędzącym bąblem odpowiadają komarzyce / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Niezawodne sposoby na ślimaki. Wypróbuj już teraz i ochroń swoje uprawy

Reklama

Jak złagodzić swędzenie po ukąszeniu komara?

U niektórych osób może wystąpić reakcja alergiczna po ukąszeniu komara. Objawia się ona m.in. bąblem z płynem surowiczym, wysypką, gorączką i zawrotami głowy. W większości przypadków pojawiają się jednak typowe, delikatne objawy, czyli bąbel i świąd. Mimo że nie jest to nic poważnego, to swędzenie jest dość uporczywe. Wówczas drapanie to pierwszy odruch, ale nie jest to skuteczne rozwiązanie. Ulga trwa tylko chwilę i do tego dochodzi do uszkodzenia skóry, co może doprowadzić do infekcji bakteryjnej.

Zobacz także: Tak unikniesz ataku kleszczy. Zrób domowej roboty odstraszacz

Na rynku jest wiele żeli i maści, których zadaniem jest łagodzenie objawów ukąszenia komarów, ale podobny rezultat można uzyskać również za pomocą domowych sposobów. Warto wypróbować własnej roboty pastę. Wystarczy wymieszać sodę oczyszczoną lub tabletkę aspiryny z wodą i nałożyć na swędzące miejsce. Pomocny będzie również ocet lub miód. Oprócz tego wiele osób poleca przyłożenie rozgniecionych listków świeżej bazylii, plasterka cytryny, kostki lodu, czosnku lub cebuli.

***