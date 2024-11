Spadek temperatury ciała podczas snu jest zjawiskiem naturalnym i ważnym z punktu widzenia przygotowania organizmu do odpoczynku. Zbyt wysoka temperatura w sypialni może zakłócić ten proces, prowadząc do problemów z zaśnięciem i przerywanego snu. Niższe wartości sprzyjają przechodzeniu w fazę snu głębokiego, który jest kluczowy dla efektywnej regeneracji. Gdy w sypialni jest za ciepło, łatwiej o wybudzenia.

W łóżku wiercisz się, przekręcasz z boku na bok i doświadczasz nadmiernego pocenia w nocy ? W chłodniejszym pomieszczeniu ryzyko przegrzania jest minimalne, dzięki czemu można spać spokojnie i wygodnie aż do momentu, w którym zadzwoni budzik. Wpłynie to pozytywnie na nastrój, koncentrację i poziom stresu.

Faktury za energię cieplną doprowadzają cię do zawrotów głowy? Warto zweryfikować swoje nawyki i nastawić się na to, że w zimie nie musisz nagrzewać mieszkania do tego stopnia, by swobodnie chodzić wyłącznie w szortach i koszulce z krótkim rękawem. Nie popadaj jednak ze skrajności w skrajność. Zachęcenie do obniżenia temperatury w mieszkaniu i założenia swetra, nie musi oznaczać, że wprowadzisz do domu nieznośny chłód.