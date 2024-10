Innym czynnikiem uspokajającym w "Weightless" jest brak powtarzalności w melodii. Melodie, które nie podlegają schematom, zmuszają mózg do skupienia się na teraźniejszości, co wpływa na głębszy relaks. W praktyce oznacza to, że słuchając utworu, odbiorca nie przewiduje, co nastąpi dalej, co zapobiega naturalnemu procesowi "oczekiwania" na dźwięk, który mógłby wywołać lekkie napięcie.