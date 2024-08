Statystyczny Polak zjada rocznie 70 kg mięsa, czyli dwukrotnie więcej, niż zaleca WHO. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polacy co prawda starają się ograniczać spożycie mięsa, jednak dzieje się to bardzo powoli. Kupując mięso, najczęściej wybieramy drób i wieprzowinę i z nich produkowane... szynki.

To bez wędliny wielu Polaków nie wyobraża sobie kanapki na śniadanie, a patrząc na poszczególne rodzaje i dodatki do szynki, wybór w sklepach mięsnych jest naprawdę spory.

Jeżeli już decydujemy się na spożycie mięsa, to jaką szynkę wybrać, by był to zdrowy wybór konsumencki? Sprawie bliżej przyjrzała się Katarzyna Bosacka, która najpierw w programie telewizyjnym uświadamiała telewidzów, co jeść, by być zdrowym, a teraz tę samą tematykę kontynuuje w swoich mediach społecznościowych.