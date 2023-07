Emerytura jest comiesięcznym świadczeniem pieniężnym wypłacanym osobom, które ukończyły 60 rok życia (w przypadku kobiet) i 65 rok życia (w przypadku mężczyzn). Osoby pobierające emeryturę musiały przepracować określony czas pracy i podlegać pod ubezpieczenie społeczne. Emerytom przysługują również zniżki zwalniające ich całkowicie lub częściowo z opłat za niektóre usługi.

Co przysługuje emerytowi po 60 roku życia?

Po 60 roku życia emerytowi przysługuje Ogólnopolska Karta Seniora, po którą należy udać się do urzędu gminy czy miasta w miejscowości zamieszkania. Można również otrzymać ją za pomocą stowarzyszeń i organizacji senioralnych. Dlaczego warto mieć ze sobą Ogólnopolską Kartę Emeryta?

Reklama

Dzięki Ogólnopolskiej Karcie Emeryta osoby po 60 roku życia będą mogły skorzystać z różnych zniżek w obszarze kultury i sztuki, sportu i rekreacji, restauracji i kawiarni czy turystyki i noclegu. Oprócz takiej karty seniorzy mogą również liczyć na wiele innych zniżek. Sprawdź, na czym można zaoszczędzić.

Z jakich zniżek mogą skorzystać seniorzy?

Korzystanie ze zniżek po 60 roku życia może mieć znaczący wpływ na podreparowanie domowego budżetu. Warto wiedzieć, jakie zniżki przysługują seniorom.

Ulgowe bilety w pociągach

Dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia, PKP Intercity oferuje "Bilet dla seniora" w postaci 30% zniżki na przejazdy pociągami. Ponadto 2 razy w roku seniorzy mogą podróżować na 37% zniżce w przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi w drugiej klasie.

Zdjęcie Zniżki dla seniorów obejmują nie tylko tańsze bilety PKP czy MPK, ale również bilety wstępu do wielu obiektów kulturalno-rozrywkowych / 123RF/PICSEL

Ulgowy lub darmowy przejazd komunikacją miejską

Władze miejskie lub regionalne danych miast przyznają zniżki na przejazd komunikacją miejską dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia. Przejazdy mogą być całkowicie darmowe lub częściowo płatne.

Rabaty na przeloty

Przewoźniki chcąc zachęcić seniorów do podróży, wprowadzają zniżki i programy socjalne dla osób po 60 roku życia. Takie ulgi wynoszą nawet do 20%. Pamiętajmy jednak, że mogą one być okresowe i zmienne oraz inne dla różnych linii lotniczych.

Tańsze wyrobienie paszportu

Emeryci po 60 roku życia mogą taniej wyrobić paszport z 50% zniżką. Ulga dotyczy również ich małżonków będących na ich wyłącznym utrzymaniu, osób w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.

Zniżki w placówkach kultury

Emeryci po 60 roku życia mogą liczyć na zniżki w placówkach kultury od 50% do 60%. Mają również prawo to tańszych biletów w wielu galeriach sztuki, ogrodach botanicznych, zoologicznych i skansenach.

Zniżki lub zwolnienie z opłat na wydarzeniach sportowych

Seniorzy mają ulgowe bilety na różne imprezy sportowe. Poza tym mogą uczestniczyć w masowych wydarzeniach sportowych za symboliczną opłatę lub całkowicie za darmo.

Tani wypoczynek i rekreacja

Wiele pensjonatów i hoteli oferuje niższe koszty noclegu dla seniorów po 60 roku życia. Takie rabaty są zauważalne szczególnie po sezonie urlopowym. Oprócz tego seniorzy często otrzymują zniżki na basen, siłownie, kręgielnie czy specjalne zajęcia sportowe przeznaczone dla osób po 60 - tce.

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV

Seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia, a ich emerytura nie przekracza miesięcznie 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, są całkowicie zwolnieni z opłat abonamentu RTV.



CZYTAJ TAKŻE:

Zmiany w 14. emeryturze. Sprawdź, czy dotyczy również ciebie

Od 1 lipca KRUS wypłaci dodatkowe pieniądze. Zyska konkretna grupa emerytów

Wczasy pod gruszą - ile wynoszą w 2023 roku i gdzie można za nie pojechać?