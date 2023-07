Spis treści: 01 Czym są "wczasy pod gruszą"?

Czym są "wczasy pod gruszą"?

"Wakacje pod gruszą" to dofinansowanie wypoczynku z funduszu socjalnego. Każda firma zatrudniająca więcej niż 50 osób powinna mieć swój własny regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powinny tam zostać określone takie kwestie jak:

kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania;

wysokość dofinansowania;

częstotliwość wypłaty oświadczenia;

ilość dni nieprzerwanego urlopu.

To kiedy zostanie wzięty urlop wypoczynkowy w roku, nie ma znaczenia. Nie jest brane również pod uwagę to, jak go spędzi. Aby otrzymać więc "wczasy pod gruszą", można wyjechać za granice miasta, Polski lub po prostu odpocząć w domu.

Przy decyzji o przyznaniu "wczasów pod gruszą" brane są pod uwagę także: sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. W zależności od nich ustalana jest wysokość dofinansowania wypoczynku.

Co zrobić, żeby otrzymać "wczasy pod gruszą"?

Aby otrzymać "wakacje pod gruszą", należy złożyć odpowiedni wniosek. Dokumenty składa się w zależności od zasad obowiązujących w firmie, czyli przed lub po odbytym urlopie. Do wniosku musi zostać dołączone oświadczenie o dochodach na osobę.

Dofinansowanie "wczasy pod gruszą" będzie wyższe dla osób na pełnym etacie, dla tych którzy mają gorszą sytuację materialną i tych pracujących w szczególnych warunkach. Przyjmując, że wysokość świadczenia urlopowego jest równa odpisowi podstawowego na ZFŚS, to w 2023 roku osoba zatrudniona w normalnych warunkach pracy może otrzymać:

na pełny etat 1662,97 zł;

na ¾ etatu 1247,23 zł;

na ½ etatu 831,49 zł;

na ¼ etatu 415,74 zł.

Jeśli natomiast pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych, to może otrzymać:

na pełnym etacie 2217,29 zł;

na ¾ etatu 1662,97 zł;

na ½ etatu 1108,65 zł;

na ¼ etatu 554,32 zł.

Gdzie można pojechać za "wakacje pod gruszą"?

Aby otrzymać wakacje pod gruszą, należy co do zasady odbyć 10-dniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy. To bardzo dużo dni, które możemy spożytkować na wyjazd, na który normalnie nie mielibyśmy czasu. Gdzie jednak warto się wybrać?

Wakacje pod gruszą nad morzem

Jednym z najpopularniejszych kierunków na wakacje jest Morze Bałtyckie. Najlepszym miejscem będą małe miejscowości, w których odpoczniemy od miejskiego hałasu. Na wakacje nad morze można się wybrać więc do:

Międzyzdrojów,

Dziwnowa,

Łeby,

Władysławowa.

Mamy wówczas do wyboru różne formy noclegów. Przeważają domki letniskowe i pokoje gościnne.

Domki letniskowe są zdecydowanie tańszą opcją, szczególnie jeśli wybieramy się w więcej osób, np. z dziećmi lub znajomymi. Domek nad morzem można wynająć już od 1 800 zł za 6 nocy. Wówczas do dyspozycji mamy domek z sypialnią, salonem, łazienką i kuchnią. Minusem takiego rozwiązania może być jednak brak wyżywienia, w które trzeba się samodzielnie zaopatrzyć.

Można również wynająć pokój w pensjonacie lub domu gościnnym. Ceny zakwaterowań nad morzem w takich miejscach rozpoczynają się od około 1300 zł za 6 nocy. Niejednokrotnie dostępne są śniadania do wykupienia, czy kuchnia do dyspozycji gości. Są to więc kwoty, które pokryć mogą wczasy pod gruszą.

Wakacje pod gruszą w górach

Drugim najbardziej obleganym kierunkiem w czasie wakacji są góry. Turystów głównie zachęca popularne Zakopane, gdzie można spacerować po Krupówkach, wybrać się do term lub udać na szlak. Warto jednak wybrać się również do takich miejsc jak:

Szklarska Poręba,

Kudowa-Zdrój,

Solina,

Szczyrk.

Ceny za kwatery w górach różnią się w zależności od wyboru zakwaterowania. Miejsce w prywatnych pensjonatach dla 4 osób znajdzie się już od około 1500 zł za 6 nocy. Dużą zaletą tego wyboru jest często możliwość wykupienia śniadań.

Dostępne są również domki letniskowe. Ich cena za 6 nocy dla 4 osób to również około 1500 zł. Mamy wtedy dostępną całą przestrzeń tylko dla siebie. Jest także własna łazienka i kuchnia, więc nie trzeba chodzić na śniadania do restauracji. Biorąc jedne z najtańszych opcji noclegowych, jego koszty mogą zostać zwrócone za wczasy pod gruszą.

