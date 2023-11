Spis treści: 01 Zasady nawożenia rododendronów jesienią

02 Korzyści z zasilania roślin po lecie

03 Skutki złego nawożenia lub jego braku

04 Dodatkowe wsparcie rododendronów

Zasady nawożenia rododendronów jesienią

Ogrodnicy zajmujący się uprawą rododendronów doskonale znają rozkład zabiegów pielęgnacyjnych, które utrzymają rośliny w dobrej kondycji. Amatorzy, którzy dopiero zaczynają przygodę z różanecznikami, powinni wiedzieć, że rododendrony wymagają zasilania dwa razy w roku. Pierwsza pora przypada w okresie wiosennym, a druga jesiennym. Choć po lecie najlepiej będzie zasilić rośliny we wrześniu, przy sprzyjającej pogodzie możemy zabrać się za to nawet początkiem listopada.

Dotrzymanie obu terminów jest niezwykle ważne, gdyż pozwala cieszyć się wypielęgnowanymi roślinami przez kolejne sezony. Pamiętajmy, by podczas odżywiania rododendronów jesienią zaopatrzyć się w specjalne nawozy. Jakich produktów szukać? Wizyta w sklepie ogrodniczym powinna zakończyć się zakupem preparatu o niewielkiej ilości azotu. Tradycyjne nawozy, które zawierają sporo składnika, mogłyby pobudzić roślinę do wzrostu, co jest czynnością niepożądaną w obliczu nadchodzącej zimy.

Korzyści z zasilania roślin po lecie

Zdjęcie Nawożenie rododendronów jesienią sprawia, że w sezonie bujnie rozkwitają / 123RF/PICSEL

Zaplanowanie jesiennego nawożenie rododendronów sprawi, że dopieszczone rośliny otrzymają wszystkie niezbędne składniki do przetrwania trudnej jesieni oraz zimy. W efekcie bujnie rozwiną się wiosną, zachwycając okazałymi kwiatami. Specjaliści w dziedzinie ogrodnictwa doradzają wybór produktów na bazie fosforu, który wzmacnia system korzeniowy, a także pąki kwiatowe. Nie warto pomijać także specjalistycznych odżywek.

Najczęściej preparaty tego typu dostaniem w formie płynnej lub pod postacią niewielkich granulek. Zanim jednak zastosujemy nawóz bezpośrednio pod roślinę, zapoznajmy się z zaleceniami producenta. Jedynie postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania da nam pewność, że nie zaszkodzimy różanecznikom. Pamiętajmy, by zawsze mieszać nawozy płynne z wodą, a granulki starannie i równomiernie rozkładać na podłożu, a następnie wymieszać je z górną warstwą ziemi.

Skutki złego nawożenia lub jego braku

Mogłoby się wydawać, że wybór odpowiedniego nawozu to klucz do pełnego sukcesu w uprawie rododendronów. Cały trik tkwi jednak w doborze odpowiedniego sposobu nawożenia. Stosowanie produktów na oko może przynieść prawdziwie opłakane skutki. Nie tylko zakłócimy prawidłowy rozwój różaneczników, ale dodatkowo osłabimy ich barierę ochronną przed mrozem. W efekcie rośliny mogą zacząć wybarwiać się na czerwono lub brązowo, a także stopniowo obumierać.

Zdarza się tak, że w natłoku obowiązków domowych i zawodowych zwyczajnie zapominamy o wygospodarowaniu czasu dla roślin uprawianych w ogrodzie. Czy da się jakoś wynagrodzić rododendronom brak regularnego nawożenia? Jeśli nie zdążyliśmy z zasileniem różaneczników przed zimą, musimy w dwójnasób zadbać o nie wczesną wiosną. Specjaliści doradzają, by w takiej sytuacji sięgnąć po nawozy długodziałające, które rozłożą w czasie uwalnianie odpowiednio skomponowanych składników odżywczych.

Dodatkowe wsparcie rododendronów

Zdjęcie Szczepionka mikoryzowa ułatwi rododendronom przetrwanie zimy / 123RF/PICSEL

Jesienne nawożenie nie jest jedynym sposobem na wzmocnienie rododendronów przed nadchodzącą zimą. Pracownicy specjalnych centrów lub szkółek ogrodniczych proponują skorzystanie ze szczepionek mikoryzowych. Tego typu preparaty chronią rośliny m.in. przed suszą, trudnymi warunkami zewnętrznymi oraz chorobami, a także przygotowują je do rozkwitu w nowym sezonie.

