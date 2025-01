Czy cukier uzależnia? Symptomy odstawienne nie są przyjemne

Jeśli naszym postanowieniem noworocznym jest niespożywanie cukru, to warto mieć na uwadze, z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Choć może się wydawać, że organizm pozytywnie zareaguje na tak drastyczną zmianę, to niestety początki nie są łatwe - zwłaszcza jeśli spożywaliśmy dotychczas cukier w dużych ilościach. Jednak istotne jest, by pamiętać, że to tylko dolegliwości przejściowe, a przezwyciężone prowadzą do niemałego sukcesu oraz poprawy zdrowia i skóry.

Najczęstsze skutki nagłego odstawienia cukru to bóle głowy, bezsenność, trudność w koncentracji, zmęczenie i wahania nastroju, które mijają wraz z "głodem słodyczowym". Przyczyna tych symptomów nie została jeszcze potwierdzona. Jednak naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus uważają, że są związane z reakcją mózgu na słodkie jedzenie i mechanizmem "nagrody". Sacharoza pobudza receptory smaku w ustach, co prowadzi do uwolnienia dopaminy w mózgu. Natomiast dopamina, jako neuroprzekaźnik, przenosi sygnały między komórkami nerwowymi. Gdy doświadczamy przyjemnych bodźców, mózg uwalnia dopaminę, co zachęca nas do powtarzania tych działań. Może to skłaniać nas do szukania jedzenia - w tym cukru. Oznacza to, że takie produkty działają na podobnej zasadzie jak substancje uzależniające.

Słodki smak potrafi być uzależniający 123RF/PICSEL

Cukier wiele imion ma. Jakie produkty należy wyeliminować z diety?

Zacznijmy od tego, że cukier w produktach spożywczych może kryć się pod różnorodnym nazewnictwem, takim jak glukoza, syrop kukurydziany, fruktozowy czy też klonowy. Dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyć się czytać składy. Produkty bogate w cukier, które nam nie służą to przede wszystkim różnego rodzaju słodycze, takie jak żelki, czekoladki, batony i wafelki. Z diety warto także wyeliminować napoje energetyczne i gazowane - zawartość cukru w 500 ml takiego picia może wynosić nawet 10 łyżeczek cukru. Należy zwrócić uwagę także na skład jogurtów, napojów mlecznych, płatków śniadaniowych oraz sosów. Co ciekawe, substancje słodzące mogą chować się także w niepozornych produktach, takich jak wędliny i mięsa przetworzone, czyli niektóre parówki, szynki i boczek. Może znajdować się również w produktach dietetycznych i “fit", pieczywie, gotowych zupach i daniach oraz w alkoholach.

Cukier ma wiele imion 123RF/PICSEL

Zmiany dostrzeżesz gołym okiem - nawet na wadze!

Ograniczenie produktów zawierających cukier przede wszystkim możemy zauważyć na skórze. Dlaczego? Gdyż taki nawyk pomaga zahamować proces glikacji, który odpowiedzialny jest za niszczenie białka, który odpowiada za jędrność i elastyczność skóry np. kolagen. Po odstąpieniu od spożywania cukru zauważymy, że skóra stanie się napięta. Dodatkowo będzie mniej podatna na tworzenie się zmarszczek. Zyskuje wtedy także zdrowszy koloryt i naturalny blask, dzięki czemu wyglądamy młodziej. Pierwsze efekty możemy zauważyć już po ok. 10 dniach.

Utrzymanie stabilnego poziomu glukozy we krwi korzystnie wpływa na skupienie, pamięć i zdolność przyswajania nowych informacji. Regularne wahania cukru we krwi, spowodowane jego nadmiernym spożyciem, mogą prowadzić do trudności w koncentracji oraz uczucia zmęczenia. Eliminacja substancji słodzącej z diety pozwala na bardziej efektywne działanie mózgu, ponieważ unika się nagłych skoków i spadków energii.

Pozytywne skutki odstawienia cukru odczujesz po ok. tygodniu 123RF/PICSEL

Nadmierne spożycie cukru często prowadzi do wahań nastroju, drażliwości i uczucia rozdrażnienia. Poprzez zmianę diety możemy łatwiej kontrolować stabilność emocjonalną, wewnętrzny spokój czy stres. Równowaga cukrowa w organizmie sprzyja również bardziej zrównoważonemu wydzielaniu hormonów, takich jak kortyzol czy serotonina, co pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Dzięki temu łatwiej radzimy sobie z codziennymi wyzwaniami.

Dodatkowo odstawienie cukru może prowadzić do stopniowego zmniejszenia wagi, ponieważ jest jednym z głównych źródeł pustych kalorii w diecie. Po jego eliminacji organizm zaczyna wykorzystywać inne zasoby energetyczne, co może przyczynić się do lepszego spalania tłuszczu.

Chcesz zrzucić kilogramy? Odstaw te produkty ze swojej diety 123RF/PICSEL

Jak radzić sobie z odstawianiem cukru?

Należy zaznaczyć, że nie każdy z nas powinien w pełni rezygnować z cukru i warto takie zmiany konsultować z lekarzem lub dietetykiem. Odradza się takich metod osobom zmagającym się z hipoglikemią. Jeżeli jednak świadomie podejmujemy taką decyzję, to powinno się ten proces wspomagać urozmaiconą dietą. Do codziennego jadłospisu warto włączyć orzechy, jajka, awokado, czy także ryby, które pomagają utrzymać uczucie pełności i zmniejszyć chęć na podjadanie. Istotne jest też spożywanie warzyw, które zawierają korzystne właściwości i witaminy. Choć pierwsze zmiany w organizmie można zauważyć po ponad tygodniu, to jednak pełen okres detoksykacji może trwać nawet 8 tygodni. Jednak warto się nie poddawać i trwać w swoich postanowieniach.

Awokado korzystnie wpływa na cholesterol oraz serce Pixabay.com

Onkodietetyczka Justyna Stępniewska o kawie na czczo oraz o nawykach żywieniowych INTERIA.PL