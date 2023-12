Spis treści: 01 Jak pozbyć się ości z karpia? Filetowanie ryby nie musi być skomplikowane

02 Błyskawiczny sposób na filetowanie karpia. Zrobisz to w kilku krokach

03 Jak usmażyć karpia? Pamiętaj aby wcześniej go namoczyć

Już niedługo nasze domy wypełni wspaniały zapach wigilijnych potraw. Wśród nich pojawi się karp, czyli stały bywalec świątecznego stołu. Ta smaczna ryba wymaga jednak szczególnej uwagi podczas przygotowywania.

Karp kojarzony jest z dużą ilością ości, które sprawiają, że jego spożywanie staje się dość żmudnym procesem. Z tego powodu wielu z nas decyduje się na filetowanie tej ryby. Mimo że proces ten wydaje się być skomplikowany i czasochłonny, w rzeczywistości jest bardzo prosty.

Sposób na szybkie i proste filetowanie karpia polega na nacięciu go w taki sposób, aby mniejsze ości podczas smażenia same się rozpuściły. Oto jak to zrobić:

Filetowanie karpia zaczynamy od oczyszczenia ryby, usunięcia jej głowy i płetw. Następnie chwytamy karpia za ogon i przesuwając nóż pod kątem, zaczynamy ścinać mięso wzdłuż kręgosłupa ryby. Usuwamy ości żebrowe przez nacięcie mięsa wzdłuż nich. Gdy już pozbędziemy się większych ości, możemy przejść do nacinania ryby, które pozwoli nam pozbyć się reszty mniejszych ości. Nacięcia należy wykonywać na każdym filecie poprzecznie, co około 2-3 mm.

To dzięki tym nacięciom, ości ryby rozpuszczą się w trakcie jej smażenia pod wpływem wysokiej temperatury. Po obróbce termicznej będą one niewyczuwalne w tej potrawie. Warto jednak pamiętać, że nacięcia należy wykonywać bardzo delikatnie.

Zdjęcie Filetowanie karpia może być łatwiejsze niż nam się wydaje / 123RF/PICSEL

Filetowanego karpia warto następnie wymoczyć w mleku. Poprawi to jego smak, a także sprawi, że mięso będzie delikatniejsze. Do miski z mlekiem możemy też włożyć liście laurowe i kilka kulek ziela angielskiego. Ryba powinna się moczyć co najmniej 3-4 godziny w chłodnym miejscu.

Po tym czasie filety należy obtoczyć w panierce z mąki, jajka i bułki tartej. Następnie smażymy karpia na mocno rozgrzanym oleju przez dosłownie kilka minut z każdej strony. Na sam koniec usmażone filety wkładamy do nagrzanego piekarnika i trzymamy aż do momentu podania.

