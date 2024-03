Spis treści: 01 Kiedy przycinać bukszpan?

02 Jak przycinać bukszpan po zimie?

03 Jak formować bukszpan?

Kiedy przycinać bukszpan?

Odpowiednie przycinanie bukszpanu jest istotne dla prawidłowego rozwoju ten rośliny. Co więcej, zabieg ten może ograniczyć występowanie miodówki bukszpanowej – szkodnika, który często żeruje na jej liściach.

Wiele osób decydujących się na uprawę rzeczonego krzewu ozdobnego może zastanawiać się, kiedy przycinać bukszpan. Okazuje się, że roślinę powinno się przycinać przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu – pierwszy raz wiosną (najlepiej pod koniec marca lub na początku kwietnia), a drugi raz latem (początek sierpnia).

Chcąc przystąpić do przycinania bukszpanu, należy wybrać ciepły i dość suchy dzień. Wynika to z faktu, że wówczas nie ma ryzyka zawilgocenia ran po cięciu (taka sytuacja mogłaby się skończyć rozwojem choroby). Idealna pora na przycinanie to późne popołudnie.

Jak przycinać bukszpan po zimie?

Do przycinania bukszpanu po zimie powinno się używać nożyc ogrodowych. Mniejsze krzewy z powodzeniem można ciąć za pomocą sekatora. Ważne jest, by narzędzia były ostre – dzięki temu rany po cięciu nie będą poszarpane i szybciej się zagoją. Do twardszych, bardziej zdrewniałych pędów można wykorzystać sekator kowadełkowy.

Podczas cięcia skracamy pędy o 1/3 długości. Dobrze jest również usunąć wszelkie wysuszone i przemarznięte pędy. Dzięki temu zabiegowi można zapewnić roślinie odpowiednie warunki do wzrostu. Warto pamiętać, że starsze bukszpany mogą wolniej wypuszczać na świat młode pędy. Wobec tego lepiej ostrożnie podchodzić do ich przycinania, aby nie powstały w nich puste przestrzenie.

Jak formować bukszpan?

Bardzo często bukszpan wykorzystuje się również do tworzenia żywopłotów. Z tego względu warto wiedzieć, w jaki sposób powinno się formować rzeczone krzewy, aby uzyskać pożądany efekt.

Chcąc stworzyć żywopłot z bukszpanu, należy posadzić poszczególne krzewy w dostatecznie bliskiej odległości (około 8-9 sadzonek na metr kwadratowy) formując z nich rzędy. Przycinanie powinno odbywać się już od pierwszego roku – należy wówczas skracać pędy roślin o połowę, by odpowiednio zagęścić jej dolną część. Warto wyznaczać sobie linię cięcia za pomocą sznurka. Dzięki temu żywopłot będzie równy.

Bukszpan można także formować w inne struktury. Mowa tu, chociażby o kuli, jednak jest to dość czasochłonny proces, który może potrwać nawet kilka lat. Chcąc uzyskać taką formę, należy rozpoczynać cięcie od dołu, a następnie przechodząc ku górze tworzyć kształt kuli. Z pewnością tak przystrzyżony bukszpan będzie stanowił oryginalną dekorację ogrodu.

