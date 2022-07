Mimo iż róże nie są roślinami trudnymi w uprawie, jest kilka ważnych aspektów, decydujących o ich przetrwaniu w ogrodzie. Oto garść porad, bez których ani rusz.

Gdzie sadzić róże? Stanowisko

Zarówno miejsce pod uprawę jak i termin sadzenia róż mają kluczowe znaczenie.

Przy wyborze stanowiska należy sugerować się odmianą - większość róż potrzebuje dobrze nasłonecznionego miejsca i odpowiedniego przewiewu.

Nie sadź krzewów tam, gdzie grożą im przeciągi i duża wilgoć.

Kiedy już znajdziesz idealne miejsce, możesz przejść do sadzenia róż.

Kiedy sadzić róże? Właściwy termin to podstawa

Róże można posadzić wiosną - od marca do końca kwietnia. Najlepiej jednak zrobić to jesienią - od września do końca października - wtedy wówczas roślina najszybciej się ukorzeni.

Po zakupie róż dobrze sprawdzić, w jakim stanie jest bryła korzeniowa. Sadzonki z dobrze wykształconymi korzeniami można umieszczać na stanowiskach w dowolnym momencie - zanim pojawią się przymrozki, a ziemia nie będzie zbyt twarda. W przypadku okazów z odsłoniętymi korzeniami lepiej nie zwlekać i posadzić je od razu po przywiezieniu ze sklepu.

Pielęgnacja róż. Kiedy podcinać, jak dbać o krzewy? Kilka ważnych zasad

Róże przycinaj wiosną, gdy miną przymrozki.

Odmiany, które kwitną tylko raz w sezonie, przycinaj latem, po zrzuceniu kwiatów.

Cięcia pielęgnacyjne, w tym usuwanie brzydkich czy suchych pędów i gałązek, wykonuj przez cały sezon kwitnienia.

Do przycinania róż używaj ostrego narzędzia, najlepiej sekatora - zbyt tępe może zmiażdżyć pęd i uszkodzić krzew.

Cięcie wykonuj zawsze pół centymetra nad oczkiem.

Róże podlewaj rzadko, ale obficie - pamiętaj, że częstotliwość należy dostosować do warunków.

Do podlewania róż używaj deszczówki lub odstanej wody - unikaj zwykłej kranówka (może być za twarda).

Domowe nawozy naturalne. Roże będą kwitły jeszcze piękniej

Aby różane krzewy pięknie kwitły, oprócz gotowych nawozów możesz wspomóc się domowymi sposobami, dzięki którym rośliny będą jeszcze piękniejsze.

Jednym z mało znanych, ale bardzo skutecznych sposobów na zachęcenie róż do kwitnienia jest zakopanie pod krzewem... skórki banana. Okazuje się, że zawarty w bananach potas i fosfor świetnie wzbogacają glebę w te cenne składniki.

Skórki banana wystarczy włożyć do ziemi wokół krzewów na głębokość 5-10 cm. Letnie temperatury sprzyjają ich rozkładowi, dzięki czemu zasilenie kwiatów przebiega dość szybko. Banany dodatkowo pomogą w odstraszeniu szkodników róż, jakimi są np. mszyce.

Jeśli obawiasz się, że skórki po bananach mogą zostać wykopane przez odwiedzające ogród zwierzęta, ususz pozostałości banana w piekarniku, a następnie zmiel lub połam na drobne kawałki i wymieszaj z glebą.

Drugim świetnym patentem na bujne, różane krzewy jest trik z użyciem liści i fusów po zaparzonej herbacie. Zalej je wodą, odstaw na kilka godzin i tak powstałą mieszanką podlewaj krzewy. Pamiętaj, żeby nie były słodzone!