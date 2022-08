Kolagen "domowej roboty". Nigdy nie wyrzucaj tej części kury

Spis treści: 01 Właściwości odżywcze kurzych łapek. Nie wyrzucaj ich podczas gotowania!

02 Kolagen - dlaczego jest tak cenny dla naszego organizmu?

03 Wywar z kurzych łapek, czyli wywar kolagenowy. Jak go zrobić?

Właściwości odżywcze kurzych łapek. Nie wyrzucaj ich podczas gotowania!

Pięć kluczowych zasad pielęgnacji cery dojrzałej Kurze łapki nie wyglądają zbyt zachęcająco do spożycia. Nieciekawy kształt, brak mięso, same kości, chrząstki, ścięgna, pazurki i skóra.

Okazuje się jednak, że ta część drobiu kryje w sobie niezwykłe bogactwo. Wiedziały już o tym lata temu nasze babcie, które wykorzystywały je w kuchni i w dbaniu o zdrowie.

W swoim składzie kurze łapki zawierają:

Fosfor

Wapń

Witaminę A

Witaminę B9

Kolagen

aminokwasy

To właśnie ze względu na ten ostatni składnik - kolagen - kurze nóżki są cenione przez osoby dbające o swoje kości. Kolagen stanowi aż 70 proc. zawartości kurzych łapek, więc to idealne źródło tego składnika.

Kolagen - dlaczego jest tak cenny dla naszego organizmu?

Kolagen to rodzaj białka, które stanowi około 30 proc. wszystkich białek w ludzkim ciele. To budulec tkanek łącznych, czyli spoiw, które łączą ze sobą komórki Znajduje się więc w naszej skórze, kościach, zębach, ścięgnach i chrząstkach. To właśnie on w dużej mierze wpływa na elastyczność naszej skóry, ale przede wszystkim na prawidłowe funkcjonowanie stawów i na szybsze zrastanie się kości przy ewentualnych złamaniach.

By wspierać kolagen już będący w naszym organizmie, warto go dostarczać również z zewnątrz. Jak np. pić wywar z kurzych łapek.

Wywar z kurzych łapek, czyli wywar kolagenowy. Jak go zrobić?

Zdjęcie Galareta z kurzych łapek będzie idealna do spożycia / 123RF/PICSEL

Może kurze łapki nie wyglądają najbardziej apetycznie i średnio nadają się do podania na wykwintnym obiedzie, to nie warto rezygnować z ich spożywania. Aby wyciągnąć wszystko to, co najlepsze z kurzych łapek warto zrobić z nich wywar, który łatwo zamienić w galaretę.

Na wywar w postaci galaretki z kurzych łapek potrzebne nam będą:

1 kilogram surowych kurzych łapek

sól

woda

cytryna

natka pietruszki

Sposób przygotowania wywaru z kurzych łapek:



Łapki umyj dokładnie pod bieżącą wodą i natrzyj obficie solą. Do gotującej się wody włóż kurze łapki i gotuj przez 3 minuty. Wyjmij kurze łapki i ostudź. Gdy kończyny będą już ostudzone, usuń z nich błony i pazury. Tak oczyszczone nóżki zalej świeżą wodą i gotuj przez ok. 3 godziny na wolnym ogniu, aż mięso zacznie samo odchodzić od kości. Gdy zauważysz odchodzące mięso od kości, wyciągnij z wody nóżki (nie wylewaj wody!) oddziel mięso, ścięgna i chrząstki od kości. Kości wyrzuć, a całą resztę włóż z powrotem do gotującej się wody. Zagotuj łapki ponownie. Przelej gotowy wywar do pojemniczków i wystudź dodaj kilka kropel soku z cytryny i posiekaną natkę pietruszki, a następnie wstaw do zamrażalnika.

Taką galaretkę można spożywać jako dodatek do innych mięs lub solo.



