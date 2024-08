Mydło w kostce- wybierz odpowiednie dla twojej skóry

Ta prosta zasada tyczy się również codziennej pielęgnacji. Żel do mycia, płyn micelarny, tonik, serum, krem, balsam, podkład - to tylko część kosmetyków, które codziennie nakładamy na twarz i ciało. Większość z nich posiada długie, pełne chemicznych nazw składy, których powinniśmy unikać - mogą wysuszać skórę, działać na nią drażniąco i potęgować takie problemy jak alergie czy trądzik. Mydło posiada odczyn zasadowy, nasza skóra - kwaśny. Mydło faktycznie wysusza więc skórę, która traci wodę, a my czujemy specyficzne uczucie "ściągnięcia".

W tym miejscu warto jednak dodać, że mydło działa wyłącznie na powierzchni skóry, pomaga pozbyć się martwego naskórka, ale nie ingeruje w skórę właściwą. Kluczem jest prawidłowy dobór kosmetyku - mydła oliwkowe, marsylskie czy, popularne w krajach Orientu, mydła czarne delikatnie natłuszczają i nawilżają skórę, a po umyciu wystarczy użyć toniku, by przywrócić jej właściwe pH.

Mydło w kostce - niedrogie, a skuteczne

Mydło z powodzeniem stać się może symbolem tak popularnego dziś minimalizmu. To wyjątkowo wydajny i tani kosmetyk, który starcza na długo i pomoże nam walczyć ze zbytnim konsumpcjonizmem. Płyny i żele w plastikowych butelkach kończą się zaskakująco szybko, a my zmuszeni jesteśmy wciąż kontrolować kosmetyczne zapasy. Kilka kostek tradycyjnego, szarego mydła to wydatek nieprzekraczający 10 zł, a my możemy na długie tygodnie zapomnieć o wizycie w drogerii. To właśnie cena i wydajność mydła sprawiły, że po wielu latach zapomnienia, dziś na nowo triumfalnie powraca ono do łazienek Polaków. Wszystko wskazuje na to, że zostanie w nich na dłużej.

Dlaczego warto używać mydła w kostce? 123RF/PICSEL

Ekologiczny kosmetyk

Moda na produkty i styl życia zgodny z ideą "zero waste" ma się świetnie i wciąż przybiera na sile. Mniej opakowań, mniej plastiku i śmieci to czystsza planeta, zdrowsi ludzie, bezpieczniejsze zwierzęta i szansa na lepsze życie dla przyszłych pokoleń. Jeśli ta idea jest wam bliska, zastąpcie płyn do ciała lub żel do twarzy tradycyjną kostką. Mydła pakowane są najczęściej w papier lub kartoniki, nie obciążają więc środowiska i są flagowym produktem "zero waste". Wiedziały o tym dobrze nasze babcie, które do dziś są fankami tradycyjnych kostek. Nic dziwnego, babcie to królowe "zero waste" i warto się od nich uczyć.

Mydło w kostce - jak długo można je przechowywać?

Popularne żele do mycia twarzy i ciała mają w swoich składach wodę, a to niestety mocno skraca ich okres przydatności. W przeciwieństwie do nich, klasyczna kostka nie zawiera konserwantów, parabenów, jest odporna na wysokie temperatury i z powodzeniem możemy przechowywać ją w domu nawet kilka lat. Ba, w sieci można znaleźć historie śmiałków, którzy postanowili przetestować mydła mające nawet kilkadziesiąt lat! Jak się domyślacie, z powodzeniem spełniły one swoją rolę, a według niektórych testerów pieniły się nawet lepiej niż współczesne kostki!

Do wyboru, do koloru

Od dawna nie musimy już wybierać między trzema białymi kostkami o podstawowym składzie - wybór mydeł przyprawić może o zawrót głowy. Powstaje również coraz więcej małych mydlarni, w których kosmetyki wytwarzane są ręcznie, a ich skład wzbogacony jest o oleje - kokosowy, rycynowy, czy ze słodkich migdałów oraz masło kakaowe, zioła i różnego rodzaju glinki. W zależności od potrzeb skóry, możemy zdecydować się na mydło nawilżające, regenerujące, detoksykujące lub "peelingujące".

Osobna kategoria to mydła antybakteryjne oraz siarkowe, które polecane są do pielęgnacji cery trądzikowej, mieszanej oraz zanieczyszczonej. Warto również sięgnąć po mydło potasowe, które polecane jest do skóry ze skłonnością do trądziku i podrażnień, ale świetnie pielęgnuje także włosy.

Najbardziej poręczny z kosmetyków

Trudno wyobrazić sobie bardziej praktyczny i poręczny kosmetyk - mydło z powodzeniem zmieścisz w najmniejszym nawet bagażu i weźmiesz ze sobą w każdy zakątek świata. Łatwo się je przewozi, podczas kontroli na lotnisku nie przysparza żadnych problemów, nie ma ryzyka wylania i poplamienia ubrań lub książek. Od kilku lat sporą popularnością cieszą się również szampony w kostce - bardzo wydajne, ekologiczne i praktyczne mogą za kilka lat zdetronizować klasyczne szampony w płynie. Kto wie, może za jakiś czas powstanie również idealne mydło do ciała, twarzy i włosów w jednym?

