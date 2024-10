Kot wciąż układa ogon w ten sposób? Oto co chce ci powiedzieć

Gdy twój kot podnosi ogon do góry, to ma ci do przekazania bardzo dobrą wiadomość. Możesz być pewien, że pupil jest w dobrym humorze, świetnie się czuje, a nawet ma ochotę na zabawę i psoty. Takie ustawienie ogona to także sygnał, że kot jest nastawiony przyjaźnie do ludzi czy innych zwierząt i można się do niego zbliżyć.