Czym jest jamu?

Jamu to starożytny indonezyjski napój leczniczy, w 2019 r. został uznany za część dziedzictwa kulturowego Indonezji. Jego tradycja sięga VIII w. - był spożywany na dworze królewskim, a z czasem znalazł zastosowanie w medycynie naturalnej. Jego receptura zmieniała się na przestrzeni lat, jednak do podstawowych składników zalicza się kurkumę i imbir. Pozostałe dodatki to tamaryndowiec, trawa cytrynowa, lukrecja, mięta pieprzowa, nasiona, miód, woda kokosowa, sok z cytryny, a czasem nawet jajka.

Indonezyjski napój na wzmocnienie odporności

Jamu to jeden z najlepszych naturalnych specyfików na złagodzenie objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Jego składniki przyczyniają się do odbudowy naturalnego mikrobiomu jelit, a to właśnie on odpowiada za szybkie wychwytywanie szkodliwych drobnustrojów i wysyłanie sygnałów do mózgu o potencjalnym zagrożeniu. Jamu nie tylko stymuluje więc pracę układu odpornościowego, ale działa też przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Łagodzi kaszel i ból gardła, wykazuje właściwości przeciwwirusowe i antybakteryjne, dzięki czemu pozwala szybciej wrócić do zdrowia.

Idealnie dobrane składniki przyspieszają odchudzanie

Składniki jamu, przede wszystkim imbir, pieprz i kurkuma, znacznie przyspieszają metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej. Udowodniono, że kurkumina stymuluje aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkład komórek tłuszczowych, a do tego może przyczyniać się do hamowania apetytu (podejrzewa się, że regularnie spożywana obniża poziom greliny, czyli hormonu głodu).

Jamu słynie z właściwości odchudzających. Przyspiesza metabolizm i ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej 123RF/PICSEL

Jamu na dolegliwości trawienne

Jamu jest idealnym napojem na dolegliwości trawienne. Wspiera pracę wątroby i jelit, przyczynia się do rozkładu tłuszczów, łagodzi wzdęcia i zgagę. Zmniejsza też ryzyko zaparć i pozytywnie wpływa na procesy detoksykacyjne organizmu.

Shot, który łagodzi stany zapalne i opóźnia starzenie się

Składniki indonezyjskiego napoju zawierają bardzo silne przeciwutleniacze, które nie tylko zwalczają stany zapalne, ale też opóźniają procesy starzenia się. Usuwają z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek, a nawet nowotwory. Jamu spowalnia zwyrodnienia stawów i wspiera pracę mózgu, zmniejszając ryzyko demencji.

Przepis na jamu

Składniki:

2 cm świeżego korzenia imbiru;

4 szklanki wody kokosowej;

2 łyżki miodu naturalnego;

3 łyżki soku z cytryny;

25 g sproszkowanej kurkumy;

100 g pasty z tamaryndowca;

100 ml gorącej wody;

szczypta pieprzu cayenne.

Przygotowanie:

Imbir należy obrać i pokroić na cienkie plasterki. Kurkumę, imbir i wodę kokosową blendujemy na gładką masę. Przekładamy ją do garnka, dodajemy pastę z tamaryndowca i pieprz oraz kilka łyżek gorącej wody. Mieszamy i odcedzamy płyn (np. przy użyciu sitka), dodajemy sok z cytryny oraz miód. Gotowy napój możemy pić od razu (nie więcej niż szklanka dziennie), resztę najlepiej przelać do sterylnego słoika lub butelki i przechowywać w lodówce do tygodnia. W czasie infekcji jamu można pić 2-3 razy dziennie po pół szklanki.

Źródło:

www.verywellhealth.com/health-benefits-jamu-drink-8785438

