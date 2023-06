Laki najprawdopodobniej pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. Roślina ta występuje w całej Europie. Do ogrodów trafiła w XVI wieku, najczęściej uprawiana jest jako roślina jednoroczna lub dwuletnia, jednak w sprzyjających warunkach może dożyć nawet czterech lat.

W zależności od odmiany laki mogą osiągać wysokość od 25 do 60 centymetrów. Oto najpopularniejsze z nich:





lak pachnący - osiąga do 60 cm wysokości, ma złociste, lekko brązowe lub fioletowe kwiaty,

- osiąga do 60 cm wysokości, ma złociste, lekko brązowe lub fioletowe kwiaty, lak Alliona - roślina hybrydowa o pomarańczowych i żółtych kwiatach,

- roślina hybrydowa o pomarańczowych i żółtych kwiatach, lak alpejski - osiąga do 40 cm, ma zazwyczaj żółte kwiatki,

- osiąga do 40 cm, ma zazwyczaj żółte kwiatki, Cloth of Gold - odmiana hybrydowa o wysokości około 40 cm i złocistych kwiatostanach,

- odmiana hybrydowa o wysokości około 40 cm i złocistych kwiatostanach, Tom Thumb - odmiana hybrydowa o wysokości 20 cm i ciemnoczerwonych kwiatach.

Lak ma cienkie łodygi, pokryte delikatnymi włoskami. Jego liście są wąskie i lancetowate, o ząbkowanych brzegach. Kwiaty składają się z czterech płatków i w zależności od odmiany mogą mieć białą, pomarańczową, żółtą, czerwoną, różową, a nawet fioletową barwę. Ich bujne i intensywnie wybarwione kwiaty pięknie zdobią ogród już od wiosny, aż po samą jesień.

Zdjęcie Kwiaty laków mogą mieć najróżniejsze kolory w zależności od ich odmiany / 123RF/PICSEL

Stanowisko i gleba

Roślina ta najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Lak lubi żyzne, przepuszczalne i próchnicze podłoże o lekko kwaśnym pH. Powinno być ono umiarkowanie wilgotne. Roślina nie znosi zastoju wody. Z tego powodu przygotowując stanowisko pod jej uprawę, należy pomyśleć o dobrym drenażu. Przed sadzeniem warto wzmocnić podłoże kompostem, torfem lub nawozem. Dzięki temu nasze laki będą zdrowo rosły i pięknie kwitły.

Pielęgnacja

Laki to kwiaty proste w uprawie. Ich pielęgnacja polega przede wszystkim na umiarkowanym podlewaniu młodych okazów, zwłaszcza w suche dni. Nie należy jednak podlewać ich zbyt obficie, ponieważ są wrażliwe na nadmiar wody. Zaleca się również uszczykiwanie wierzchołków pędów, aby roślina lepiej się rozgałęziła. Wiosną należy również obcinać uszkodzone i stare pędy. Zimą konieczne jest zabezpieczenie tych roślin, ponieważ nie są one całkowicie mrozoodporne. Laki można też nawozić, jednak należy w tym zachować umiar.

Zdjęcie Podlewając laki należy zachować umiar, ponieważ roślina nie toleruje zbyt dużej ilości wody / 123RF/PICSEL

Wysiew

Termin wysiewu laków trwa od kwietnia do czerwca. Należy je siać bezpośrednio do otwartego gruntu. Najlepszą temperaturą do kiełkowania jest około 15 stopni Celsjusza. Jeśli chcemy jednak otrzymać nieco wcześniejsze kwitnienie, nasiona możemy wysiać na rozsadę już w lutym, czy też marcu. Tak wcześnie wysiane rośliny powinniśmy przesadzić dopiero w maju. Laki zazwyczaj kwitną po prawie czterech miesiącach od momentu siewu.

