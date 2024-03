Spis treści: 01 Post przerywany - zasady

02 Post przerywany - odchudzanie

03 Post przerywany - trudności z koncentracją

04 Post przerywany - utrata energii

Powiedzmy, że kończysz jeść kolację o dziewiętnastej. Od tego momentu nie jesz ani nie pijesz niczego, co mogłoby podnieść stężenie cukru we krwi. Jeśli śniadanie następnego dnia zjesz o dziesiątej rano, to znaczy, że odbyłaś piętnastogodzinny post.

Post przerywany - zasady

Ogólna zasada jest taka, że wątroba przełącza się i zaczyna wytwarzać ketony mniej więcej po ośmiu godzinach od ostatniego kęsa lub łyka, które znalazły się w twoich ustach. Mniej więcej między dwunastą a piętnastą godziną, gdy organizm wytwarza energię poprzez spalanie tłuszczów, ciał ketonowych w twojej krwi jest mnóstwo. W pierwszej kolejności trafiają one do twojego mózgu, wyłączając głód i dając ci zastrzyk energii fizycznej i umysłowej. Komórki zaczynają przechodzić w stan autofagii: naprawiają się, odtruwają i regenerują.

Gdy wątroba dalej wyczuwa brak glukozy, stale wydziela zgromadzone zapasy glikogenu i insuliny, rozkładając dalej tłuszcz. Gdy będziesz wielokrotnie wchodzić w stan postu o takiej długości, zauważysz długofalową poprawę w markerach metabolizmu: ciśnieniu krwi, glukozy i insuliny na czczo, hemoglobiny A1c oraz białka CRP. Bakterie w jelitach też się zmienią: złe bakterie wyginą, a dobre się odbudują. Ta poprawa składu mikrobiomu prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi, pozwala organizmowi wytwarzać więcej neuroprzekaźników poprawiających nastrój i skuteczniej regulować stężenie cukru we krwi.

Niech post przerywany będzie twoim pierwszym krokiem w świat postów. Jest to najłatwiejszy post do wpasowania w życie, da ci też najszybsze rezultaty. Wiele osób decyduje się na post przerywany, kiedy trudno im zredukować nadmierną masę ciała albo mają dość efektu jo-jo. Kiedy właściwie prowadzi się post przerywany, może on stać się ogromnym krokiem ku wykorzystaniu przez organizm tłuszczu jako źródła energii.

Oto twój pierwszy cel, jeśli dopiero zaczynasz posty: spożywaj posiłki w okienku od ośmiu do dziesięciu godzin, a przez pozostałe czternaście, szesnaście godzin stosuj post. Zacznij od przesunięcia śniadania o godzinę. Rób tak przez tydzień, następnie jedz pierwszy posiłek jeszcze o godzinę później. Wydłużaj okienko postu do czasu, aż będzie ci łatwo pościć przez czternaście godzin. Niektórzy zauważają, że łatwiej im schudnąć, jeśli zjedzą kolację o godzinę wcześniej, zamiast opóźniać śniadanie. To też się sprawdzi - wybierz to, co wolisz. Jedzenie na noc, tuż przed snem może utrudnić odchudzanie. W każdym razie celem jest wyćwiczenie organizmu do zaadaptowania się do dłuższego okresu bez jedzenia, a pierwszym progiem do przekroczenia jest dla ciebie czternaście godzin.

Chociaż korzyści z postu przerywanego odczuć może niemal każdy, istnieją pewne konkretne powody, by go zastosować:

chęć schudnięcia ,

, trudności z koncentracją,

utrata energii.

Post przerywany - odchudzanie

Nie ma wątpliwości, że post przerywany pomoże ci się uwolnić od uporczywej nadwagi. Konsekwentnie dowodzą tego nie tylko kolejne naukowe badania - sama znam historie setek tysięcy ludzi, którzy schudli tylko dzięki piętnastogodzinnemu postowi. Dzieje się tak dlatego, że przełączasz wtedy metabolizm i po raz pierwszy zachęcasz organizm do wytwarzania energii z tłuszczu. Kiedy organizm zacznie wykorzystywać ten system, masa ciała zwykle szybko spada.

Post przerywany - trudności z koncentracją

W przypadku większości osób system spalania tłuszczu prowadzi do wytwarzania ketonów około piętnastej godziny postu przerywanego. Ketony podładują mózg, dając fantastyczną jasność umysłu. Wiele osób czuje się tak, jakby ktoś zapalił im w mózgu światło - łatwiej im się skupić, ich myśli są klarowne. Chociaż dłuższy post jeszcze bardziej zwiększa ten rezultat, post przerywany to dobry początek dla większości osób, by mgła spowijająca mózg, z którą czasem zmagają się od lat, opadła. Ze względu na wpływ ketonów na mózg post przerywany jest świetnym narzędziem, które możesz wykorzystać przed ważnym egzaminem, przemową albo dowolną sytuacją, kiedy potrzebujesz jasności umysłu.

Post przerywany - utrata energii

System energetyczny oparty na spalaniu tłuszczu da ci dużo większy zastrzyk energii niż ten oparty na spalaniu cukru. Energia, którą zyskujesz dzięki jedzeniu, często zależy od jakości spożywanego posiłku. Posiłki zawierające dużo węglowodanów mogą dawać szybki przypływ energii, ale powodują też, że jej poziom wkrótce spada. Posiłki bogate w białko nie podnoszą tak szybko poziomu energii, choć często są dobrym sposobem na to, by wzrastała ona stopniowo, bez gwałtownego spadku. Każdy spożywany posiłek będzie dla ciebie innym doświadczeniem, jeśli chodzi o energię.

W przypadku systemu spalania tłuszczu jest inaczej. Kiedy stosujesz post przerywany i przechodzisz na pozyskiwanie energii z tkanki tłuszczowej, odczujesz swoją energię w inny sposób. Wielu poszczących powie ci, że czuje, kiedy dokładnie w ciągu dnia się tak dzieje. To jak wypicie kawy, ale bez roztrzęsienia, jakie może temu towarzyszyć. Energia zyskiwana dzięki ketonom jest stała, czysta i często sprawia wrażenie nieskończonej.

Obiecuję ci, że kiedy wytrenujesz organizm do postu przerywanego, będzie ci to przychodzić z łatwością. Wiele kobiet odkrywa, że łatwo jest im stosować taki post, nawet wtedy, gdy są bardzo zabiegane.

Tekst jest fragmentem książki "Postny reset dla kobiet", która ukazała się nakładem Wydawnictwa ZNAK.