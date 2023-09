Legionelloza to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Stanowi zagrożenie dla ludzi jedynie, gdy dostanie się do dróg oddechowych – najczęściej we mgle wodnej powstałej w wyniku rozprysku wody. Legionella więc NIE PRZENOSI SIĘ z człowieka na człowieka jak i NIE PRZENOSI SIĘ drogą pokarmową, na przykład wraz z wypitą wodą!!!!