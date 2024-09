"Leśne mięso": poznaj boczniaki

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pieczarki są dostępne w sklepach cały rok i to właśnie po nie sięgamy wtedy, gdy chcemy wzbogacić dietę o grzyby. Obok nich równie często można spotkać się właśnie z boczniakami, które nad Wisłą mają już swoich miłośników, a szczególnie te osoby, które z różnych względów wykluczyły mięso z jadłospisu. Grzyby te obecne są również w lasach, więc grzybiarze mogą mieć nie lada gratkę, jeśli akurat lubią poszukiwać tego rarytasu w plenerze. Wiadomo też, że jeśli ktoś nie za bardzo na grzybach się zna, to lepiej, aby sięgnął po te dostępne w markecie, chociaż bez problemu można również kupić gotową grzybnię i przy odpowiednich warunkach mieć boczniaki na wyciągnięcie ręki. Dlaczego boczniaki są u nas tak popularne? Na ten fakt wpływa kilka istotnych czynników.

Jak smakują boczniaki?

Przyjęło się - i to całkiem słuszcznie - że grzyby mają szlachetny smak, nie inaczej jest w przypadku boczniaków. Tutaj kluczową rolę nie odgrywają poszczególne aromaty, chociaż koneserzy przekonują, że delikatna słodycz przełamana anyżowym posmakiem to coś wyjątkowego, ale istnieją również i tacy, którzy raczej nie wyczuwają tego waloru. Niezależnie od tej niedogodności, wcale nie trzeba się przejmować, że boczniak jest nudnym grzybem, ponieważ szybko chłonie inne aromaty, stąd w łatwy sposób może imitować mięso, jeśli ktoś wykluczył je z diety. Niestety, istnieje pewien minus: jeśli kupiliśmy boczniaki w sklepie, to nie wolno zwlekać z ich przyrządzaniem, ponieważ przechowywane w lodówce mogą szybko przejąć smak, który akurat nie jest przez nas pożądany.

Co nam oferują boczniaki?

Jeśli nietypowy smak boczniaków nie jest argumentem dostatecznie przekonującym, aby ich spróbować, to czas przekonać się, co jeszcze nam oferują. Na początek kilka oczywistych faktów: grzyby te to doskonałe źródło białka, a jak wiadomo, nie jest ono zarezerwowane wyłącznie dla osób dbających o tężyznę fizyczną. Substancja ta co prawda jest budulcem mięśni, ale także istotnym surowcem energetycznym oraz katalizatorem wielu procesów zachodzących w organizmie.

Podobnie, jak w przypadku innych grzybów, boczniaki obfitują w witaminy z grupy B, które odpowiadają za prawidłowe działanie kluczowych układów, w tym krążenia czy nerwowego. Na koniec ważna informacja dla wszystkich tych, którzy planują odchudzanie: boczniaki są niskokaloryczne (35 kcal w 100 g) oraz mają niski indeks glikemiczny (IG - 15), co sprawia, że można jeść je praktycznie bez ograniczeń.

To nie wszystko, co można znaleźć w boczniakach

Utarło się bardzo krzywdzące przekonanie, że grzyby pozbawione są witamin i minerałów, ale przykład boczniaka może zmienić nasz pogląd na ten wdzięczny produkt spożywczy. Można w nim znaleźć m.in. witaminę A oraz D. Pierwsza z nich oddziałuje korzystnie na skórę, ponieważ chroni ją przed promieniowaniem UV, co zapobiega przedwczesnemu starzeniu się, ale również pomaga pozbywać się stanów zapalnych.

Natomiast druga z nich korzystnie oddziałuje na odporność. Oczywiście, w boczniakach można znaleźć o wiele więcej: przykładem mogą być również pierwiastki: selen, żelazo, potas, cynk oraz mangan.

Tak naprawdę trudno zliczyć i wymienić wszystkie znajdujące się w boczniakach substancje. Warto nadmienić, że łącznie mogą działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwwirusowo oraz przeciwbakteryjnie.

Jak jeść boczniaki? To łatwe

Skusiła was wizja zjedzenia boczniaków? Czas je przygotować, co nie nastręcza większego problemu, ponieważ wystarczy je wyłącznie oczyścić i można działać. Boczniaki to wdzięczny produkt wtedy, kiedy mamy ochotę na kotlety, ponieważ grzyby można namoczyć w jajku, obtoczyć w mące i bułce tartej oraz usmażyć. Ponadto pokrojone w paski mogą faktycznie imitować mięso: wystarczy dodać je do włoszczyzny i przez chwilę poddusić, dorzucić świeże zioła i mamy w szybki sposób flaczki. Z dodatkiem papryki mogą być gulaszem, ale można je po prostu poddusić ze śmietaną, aby uzyskać pełnowartościowy sos.

Czy wszyscy mogą jeść boczniaki bezkarnie? Okazuje się, że odpowiedź jest przecząca. Przeciwwskazaniem mogą być alergie pokarmowe oraz wiek: grzybów z zasady nie powinny jeść ani dzieci, ani seniorzy.