Matcha uchodzi za jedną z najzdrowszych zielonych herbat. W ostatnich latach zyskała popularność w różnych częściach świata, m.in. za to, że jest źródłem witaminy C i antyoksydantów. Oprócz tego wspomaga odchudzanie i wzmacnia odporność. Na rynku jest dostępnych wiele jej odmian, które różnią się od siebie smakiem czy intensywnością. Matcha latte ze spienionym mlekiem, matcha blue (zyskuje niebieski kolor po zaparzeniu), bio (bez sztucznych aromatów), keto (z dodatkiem czarnego pieprzu) czy puder (wykorzystywana w shake’ach i mlecznych napojach). Jedna łyżeczka matchy to 6 kcal bez dodatku mleka i cukru, natomiast matcha latte w 100 g zawiera 37 kcal.