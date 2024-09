Przepis na domowy specyfik jest bardzo prosty. Wystarczy wlać do szklanki wodę o temperaturze ok. 30 st. C, a następnie dodać łyżeczkę lub dwie miodu i wcisnąć sok z połowy cytryny. Pamiętajmy, by nie przekraczać temperatury 40 st. C, która całkowicie niszczy cenne właściwości miodu. Całość dokładnie mieszamy do momentu, w którym zauważymy, że miód całkowicie się rozpuścił. Napój najlepiej przygotować na ok. 10 godzin przed pójściem spać. Zapas czasu pozwoli nabrać mu pożądanych właściwości. Podstawowy przepis możemy także wzbogacić o dodatek ziół, m.in. melisy, tymianku czy mięty, które wzmocnią działanie uspokajające słodkiej mikstury. Świetnie sprawdzą się także plasterki owoców, np. pomarańczy, a także kawałki imbiru.