Owoce - podobnie jak warzywa - są bardzo ważnym składnikiem codziennej diety. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by jeść minimum 400 g owoców i warzyw każdego dnia. Większość powinny stanowić jednak warzywa, a nie owoce. W Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Instytutu Żywności i Żywienia rekomendowana porcja owoców do warzyw wynosi 1/4 do 3/4. Jak widać, ich ilość należy kontrolować nieco bardziej niż ilość warzyw.