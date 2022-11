Spis treści: 01 Sok z rokitnika przeciwdziała otyłości

02 Sok z rokitnika ukojeniem dla jelit

03 Sok z rokitnika źródłem cennych składników

04 Jak pić sok z rokitnika?

Naukowcy dowiedli, że sok pozyskiwany z rokitnika wykazuje zbawienne działanie na sylwetkę - ale nie tylko. Substancje zawarte w tej polskiej roślinie regulują ekspresje genów odpowiedzialnych za tycie. Picie soku z rokitnika przyspiesza metabolizm oraz reguluje głód. Ważne, by wybierać jedynie naturalne produkty na bazie tej rośliny, bez sztucznych dodatków czy cukru.

Eksperci ds. żywienia podkreślają, że sok z rokitnika to doskonałe źródło antyoksydantów, przy czym posiada niewielką zawartość cukrów. Nie zadziała on jak magiczny środek, po którym kilogramy same będą znikały. Włączając go jednak do diety, równocześnie dbając o zdrowe, zbilansowane posiłki, możemy przyspieszyć proces chudnięcia. Ponadto rokitnik wykazuje szereg właściwości zdrowotnych, dlatego warto sięgać po przetwory na jego bazie.

Reklama

Sok z rokitnika przeciwdziała otyłości

Na podstawie przeprowadzonych badań udowodniono, że sok z rokitnika wpływa korzystnie na mikroflorę jelitową, ogranicza nadmierne wchłanianie tłuszczów, a jednocześnie jego spożywanie przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Mimo iż właściwości odchudzające rokitnika zbadane są jeszcze w małym stopniu, to wyniki już przeprowadzonych badań określa się jako imponujące.

Sok z rokitnika ukojeniem dla jelit

Tutaj ludzie nie mają zawałów serca. Jak to robią?

Tych produktów nie łącz na kanapce. Mogą zaszkodzić

Czarna lista napojów, które szkodzą nerkom

Idealna przyprawa dla cukrzyka. Regularnie dodawaj do potraw Jednym z doświadczeń, którego naukowcy podjęli się, jeśli chodzi o rokitnika, było przebadanie otyłych mysz, u których stosowano wysokotłuszczową dietą. Jak się okazał, o podawanie im ekstraktu z rokitnika sprawiło, że tyły one wolniej i mniej. Naukowcy efekt ten tłumaczą zbawiennym wpływem rokitnika na mikroflorę jelitową. Roślina ta ma wpływ na namnażanie się dobroczynnych bakterii jelitowych, które to zdaniem ekspertów pomagają zachować prawidłową wagę ciała.

Wykazano również, że suplementacja ekstraktu z rokitnika zapobiega wzrostowi tkanki tłuszczowej, poprawia poziom lipidów w surowicy i zapobiega stłuszczeniu się wątroby. Na przykładzie mysz udowodniono, że dzieje się tak podczas przyjmowania liofilizowanego proszku z rokitnika w ilości 4 mg na kg masy ciała. Zdaniem ekspertów osoby otyłe, ale również te, które mają problemy z zachowaniem odpowiedniej wagi ciała, powinny włączyć produkty z rokitnika do codziennej diety.

Zdjęcie Ekstrakt z rokitnika nie tylko pomaga schudnąć. Ma też wspaniałe działanie na skórę / 123RF/PICSEL

Sok z rokitnika źródłem cennych składników

Poza tym, że spożywanie rokitnika przeciwdziała tyciu i przyspiesza proces chudnięcia, ta niepozorna roślina jest doskonałym źródłem kwasów omega-7. Mało się o nich mówi - są mniej popularne niż kwasy omega-3 i kwasy omega-6, jednak stanowią niezbędny dla organizmu składnik, którego ciało człowieka nie jest w stanie samo wyprodukować. Co ciekawe, badacze dowiedli, że wpływają one m.in. na zmniejszenie objętości komórek tłuszczowych, redukują uczucie głodu i chęć podjadania, a także pobudzają organizm do spalania tkanki tłuszczowej.

Rokitnik to cenne źródło:

antyoksydantów

witaminy C

witaminy E

witaminy K

Jest więc idealnym uzupełnieniem zdrowej diety odchudzającej, która powinna być odżywczą i energetyczną bombą. Za sprawą witaminy C, sok z rokitnika działa również zbawiennie na wygląd skóry. Jego spożywanie wspomaga produkcję kolagenu, uelastycznia i odbudowuje naskórek. Ma to wpływ również na wygląd sylwetki po zrzuceniu sporej ilości kilogramów. Skóra bywa wówczas mało estetyczna - wręcz wiotka i "wisząca". Tak więc składniki zawarte w rokitniku nie tylko przyspieszą chudnięcie, ale i pozwolą cieszyć się ładniejszym wyglądem po utracie zbędnego tłuszczu.

Zdjęcie Sok z rokitnika można rozcieńczać z wodą lub pić w postaci shotów / 123RF/PICSEL

Jak pić sok z rokitnika?

Naturalny sok z rokitnika ma dość specyficzny, cierpki smak. Nie zależy w żadnym wypadku dosładzać co cukrem, bo to zniszczy zupełnie jego odchudzające właściwości. Aby napój ten był bardziej smaczny, warto rozcieńczyć go z wodą lub naturalnym sokiem owocowym. Można też wypijać tzw. szoty z rokitnika - jednorazowo w mniejszej, jednak bardziej skoncentrowanej dawce.

Zalecenia mówią, że dzienna porcja soku z rokitnika powinna wynosić 50-100 ml. Zamiast soku można również stosować inne przetwory z rokitnika - aby zauważyć efekty, kluczowe jest jednak regularne przyjmowanie antyoksydantów zawartych w tej roślinie.

***

Czytaj również:

Pogromca nadciśnienia, cukrzycy i cholesterolu. Pij, gdy szwankuje zdrowie

Rokitnik i jego właściwości: Roślina o wielu zastosowaniach