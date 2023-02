Skóra - chroni i odzwierciedla kondycję organizmu

Skóra jest największym organem ludzkiego ciała. Narażonym na działanie szkodliwych czynników i to zarówno z zewnątrz (środowiskowych), jak i pochodzących z organizmu (niekorzystny dla zdrowia model żywienia). Jak powszechnie wiadomo skóra odzwierciedla kondycję narządów wewnętrznych i ogólny stan zdrowia. Jak o nią dbać?

Dieta najlepszym kosmetykiem pielęgnacyjnym

Jedni wręcz obsesyjnie dbają o skórę, nierzadko wydając potężne kwoty na zakup wyszukanych preparatów kosmetycznych i dermatologicznych, dla innych zabiegi wokół skóry twarzy zaczynają się i kończą na przemyciu jej zimną wodą z rana i umyciu w ramach wieczornej toalety.

Nie od dziś wiadomo, że nie ma skuteczniejszego kosmetyku dla skóry niż dobrze zbilansowana dieta. To, co odżywia komórki i jest ich materiałem budulcowym (wszak komórki skóry regularnie obumierają, a nowe powstają z tego, co zjadamy, nie z kremów pielęgnacyjnych) ma zdecydowanie większe znaczenie dla jędrności, sprężystości i ogólnej kondycji skóry. Co zatem włączyć do diety, by nasza cera stała się promienna i wyglądała zdrowo?

Warzywa u schyłku zimy

Zdjęcie Dieta bogata w warzywa ma pozytywny wpływ na kondycję skóry / 123RF/PICSEL

Przede wszystkim świeże warzywa - to moc składników aktywnych biologicznie, które są najlepszą pożywką dla komórek skóry. Warzywa obfitują w witaminy, przeciwutleniacze i minerały. Jednak pod koniec zimy, gdy dostęp do świeżych warzyw jest utrudniony, warto włączać do diety kiełki, jako esencję składników odżywczych zawartych w pełni wykształconych roślinach, oraz kiszonki. Te też są skarbnicą licznych składników odżywczych i mają korzystny wpływ na odżywienie komórek całego ciała, w tym skóry.

Witaminy dla świetlistej cery

Kluczowymi składnikami dla poprawy kondycji cery i hamowania procesów przedwczesnego starzenia są witaminy o właściwościach przeciwutleniających, czyli:

okrzyknięta witaminą młodości, witamina E, która ma wyjątkowo silny potencjał antyutleniający,

wzmacniająca kondycję skóry witamina A,

witamina C, która oprócz wzmacniania odporności, ma też korzystny wpływ na komórki skóry.

Warzywa dla pięknej cery

Zdjęcie Brokuły, kalafiory, marchew mają korzystny wpływ na kondycję cery / 123RF/PICSEL

Większość warzyw ma w swoim składzie trzy wymienione witaminy, jednak nie wszystkie mają tę samą zawartość najbardziej pożądanych dla cery składników, dlatego wśród warzyw, na które warto zwrócić szczególną uwagę są:

marchew,

brokuł,

kalafior,

szpinak,

awokado, które de facto jest owocem, ale często funkcjonuje w kuchni w roli warzywa, jest dodawane nie tylko do dań słodkich, ale również wytrawnych.

Warzywa: surowe czy gotowane?

Każde z wymienionych warzyw, łącznie z brokułem i kalafiorem, może być spożywane na surowo. Wielu robi wielkie oczy ze zdziwienia, bo w polskiej kuchni zarówno brokuł, jak i kalafior są najczęściej podawane po obróbce termicznej. Jednak każde z tych warzyw spożywane w wersji surowej dostarczy nam najwięcej cennych witamin. Obróbka termiczna zmniejszy ich zawartość w każdej spożywanej porcji. Warto wiedzieć, że C jest jedną z najbardziej ulotnych witamin - wytracamy jej najwięcej.

Surowe brokuły i kalafiory nie dla każdego będą dobrym wyborem. Są ciężkostrawne. U osób z delikatnym przewodem pokarmowym, szczególnie z jelitem drażliwym, trawienie surowych kalafiorów, jak i brokułów może przysporzyć wielu przykrych dolegliwości. Te dwa warzywa najlepiej krótko gotować na parze. Z kolei, marchew, szpinak i awokado zdecydowanie zjadajmy na surowo.

Surówki dla urody

Z czym połączyć najcenniejsze dla cery warzywa, by stworzyć pyszną i pożywną surówkę? Oto kilka naszych propozycji:

1. Delikatnie podgotowane na parze brokuły skropmy sokiem z cytryny, dodajmy odrobinę oliwy i krótko prażone ziarna słonecznika. Każdy składnik ma coś cennego dla rozświetlenia i wzmocnienia skóry. Są w nich witaminy i najcenniejsze kwasy tłuszczowe, omega-3. Ta wersja surówki doskonale smakuje z daniami rybnymi.

2. Kusi cię kalafior smażony w bułce tartej? Musisz się liczyć z dodatkowymi, zupełnie zbędnymi kaloriami. Kalafior doskonale smakuje solo. Wystarczy skropić go delikatnie oliwą i oprószyć czarnym pieprzem. Będzie dobrym dodatkiem do dań mięsnych lub warzywnych zapiekanek.

3. Szpinak świetnie smakuje z dodatkiem orzechów włoskich (cenne źródło kwasów omega-3) i gruszki. Ta wersja sałatki może być elementem tradycyjnego drugiego dania albo, jeśli dodamy do niej trochę sera pleśniowego, możemy podać ją z grzankami i stworzyć osobne danie.

4. Klasyczną wersję marchwi z jabłkiem warto wzbogacić o korzeń pietruszki lub selera. Zwiększymy wartość odżywczą surówki i wydobędziemy nowe smaki.

5. Awokado jest owocem uniwersalnym, świetnie smakuje w słodkich i wytrawnych zestawach. Można pokroić je w plastry, połączyć go z rukolą, roszponką, sałatą masłową albo lodową i pomidorkami koktajlowymi, a całość oprószyć ziarnami czarnuszki. Warto też dodać kiełki, na przykład brokułów.