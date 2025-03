Odpowiednio zbilansowany posiłek wieczorny pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Smażonych dań z całą pewnością nie można zaliczyć do potraw odpowiednich na kolację. Obciążają układ trawienny i dostarczają dużą ilość tłuszczów nasyconych. Przygotowywanie jedzenia w towarzystwie solidnej porcji oleju znacząco zwiększa kaloryczność posiłku. Biorąc pod uwagę, że wieczorem raczej zwalniamy tempo, planując położenie się do łóżka, organizm nie ma szans tego spalić. Gdy staje się to naszym nawykiem, pojawienie się boczków i wałeczków to tylko kwestia czasu.