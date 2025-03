Masło orzechowe a poziom cukru - co mówią badania?

Masło orzechowe, szczególnie to wytwarzane z orzechów ziemnych, migdałów czy nerkowców, wyróżnia się niskim indeksem glikemicznym (IG=25). Oznacza to, że nie powoduje nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi po spożyciu.

Dzięki zawartości zdrowych tłuszczów i błonnika masło orzechowe spowalnia wchłanianie węglowodanów, co zapobiega gwałtownym wahaniom poziomu glukozy. To właśnie sprawia, że jest doskonałym składnikiem diety dla osób z cukrzycą, insulinoopornością czy hiperinsulinizmem.

Co więcej, badania przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne wykazały, że regularne spożywanie orzechów, w tym masła orzechowego, może także obniżać poziom glukozy na czczo oraz poposiłkowe stężenie cukru we krwi. Z tego względu rekomenduje się spożywanie do dwóch łyżeczek masła orzechowego dziennie przez osoby dorosłe.

Z kolei długoterminowe badania obejmujące grupę ponad 80 tysięcy kobiet wykazały, że spożywanie masła orzechowego co najmniej pięć razy w tygodniu może wiązać się z niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę.

Składniki odżywcze - dlaczego masło orzechowe jest tak wartościowe?

Masło orzechowe to nie tylko źródło zdrowych tłuszczów, ale także cennego białka i błonnika. W 100 gramach tego produktu znajdziemy:

597 kcal,

22,5 g białka,

57 g tłuszczów,

22 g węglowodanów, w tym 5 g błonnika.

Mimo wysokiej kaloryczności, masło orzechowe w umiarkowanych ilościach wspomaga proces odchudzania, ponieważ zapewnia uczucie sytości na dłużej. Ponad połowa tłuszczów w tym produkcie to kwas oleinowy - jednonienasycony kwas tłuszczowy, który korzystnie wpływa na serce, reguluje poziom cholesterolu i wspiera układ krążenia.

Dodatkowo masło orzechowe dostarcza witamin z grupy B, które poprawiają wydolność organizmu i wspomagają regenerację mięśni. Szczególnie istotna jest witamina B3 (niacyna), która bierze udział w produkcji hormonów niezbędnych do budowy mięśni.

Ile masła orzechowego jeść, by czerpać korzyści zdrowotne?

Choć masło orzechowe jest zdrowe, należy spożywać je w odpowiednich ilościach. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca maksymalnie dwie łyżeczki dziennie dla osoby dorosłej. Można je dodawać do owsianki, koktajli, jogurtu lub po prostu smarować nim pieczywo.

Kluczowe jest wybieranie produktów o jak najprostszym składzie - najlepiej masła orzechowego składającego się w 100 proc. z orzechów, bez dodatku cukru, oleju palmowego i konserwantów. W ten sposób maksymalnie wykorzystamy jego właściwości zdrowotne.

Masło orzechowe to smaczny i wartościowy dodatek do diety, który nie tylko pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, ale również wspiera zdrowie serca i przyspiesza metabolizm. Włączając je do swojego jadłospisu w umiarkowanych ilościach, można czerpać z niego wiele korzyści zdrowotnych.

