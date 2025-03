Proces rafinacji pozbawia produktu błonnika, witamin z grupy B, a także wielu minerałów. Nie dość, że nie dostarcza on wartości odżywczych, dodatkowym minusem jest to, że zaliczamy go do węglowodanów prostych. Zjedzenie takiego makaronu skutkuje szybkim wzrostem cukru we krwi. Przez to zaspokaja głód na krótko i może zwiększyć nasz apetyt. Jednocześnie sprawia, że jesteśmy bardziej zmęczeni - szybki wzrost cukru we krwi, oznacza jego szybki spadek. Z tego powodu możemy po posiłku chętnie sięgać po słodycze albo inne przekąski, które dodadzą nam energii.