Gorzka czekolada zdrowsza niż myśleliśmy. Wyniki nowych badań zaskakują Witamina C, czyli kwas askorbinowy to substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pełniąca w nim liczne i ważne funkcje - jej niedobór może więc mieć poważne konsekwencje! Organizm nie jest w stanie sam wytworzyć tej witaminy, dlatego tak ważne jest dostarczanie jej z pożywienia lub w postaci suplementu.

Badania wykazały, że profilaktyczne przyjmowanie witaminy C wzmacnia odporność i pozwala skrócić czas przeziębienia o 14 proc. wśród dzieci i 8 proc. u dorosłych. Poza tym witamina C:

reguluje proces pochłaniania drobnoustrojów chorobotwórczych przez leukocyty

przyspiesza proces gojenia się ran

hamuje krwawienie dziąseł

uszczelnia naczynia krwionośne

spowalnia proces starzenia się skóry

obniża ciśnienia krwi i cholesterolu

obniża ryzyko wystąpienia niektórych rodzajów nowotworów

reguluje wytwarzanie kolagenu.

Witamina C bierze też bezpośredni udział w procesach syntezy steroidów nadnerczowych, wpływa na korzystny poziom natlenienia komórek oraz reguluje przemiany tyrozyny.

Przyjęło się, że dorosły człowiek powinien w ciągu dnia spożyć od 45 do 90 mg kwasu askorbinowego w postaci suplementu diety albo witaminy przyswojonej z pokarmu. Skąd ją brać?

Najlepsze źródła witaminy C

Źródłem witaminy C są głównie produkty roślinne - znajdziemy ją w warzywach, owocach oraz ziołach. W grupie warzyw z najwyższą zawartością witaminy C znajduje się np. nać pietruszki (269 mg/100 g), później brukselka (65-145 mg/100 g) i brokuły (65-150 mg/ 100g).

Najlepszym źródłem kwasu askorbinowego w owocach jest rokitnik, który zawiera do 900 mg kwasu askorbinowego na 100g świeżej masy produktu. Na dalszych pozycjach są:

owoc dzikiej róży (250-800 mg/100g)

czarne porzeczki (150-300 mg/100g)

truskawki (46-90 mg/100g).

Co ma więcej witaminy C: Papryka czy cytryna?

Przez lata uważano, że najlepszym źródłem witaminy C jest cytryna. Badania wykazały jednak, że zawiera ona tylko od 40 do 60 mg tej witaminy na 100g. Inne owoce mają jej więc zdecydowanie więcej. Co ciekawe, znacznie lepszym źródłem witaminy C jest papryka. W 100 g produktu jest jej aż 125-200 mg!

