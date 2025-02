To wszystko sprawia, że paprotka w ostatnim czasie znów trafiła do grona najpopularniejszych roślin zdobiących wnętrza mieszkań czy domów. W gronie najpopularniejszych znajdują się odmiany takie jak nefrolepis wysoki, płaskla, niekropień i zanokcica gniazdowa.

Nawóz ze skorupek jaj dostarczy paprotce cennych minerałów i co za tym idzie - poprawi wygląd liści. Umyj i osusz skorupki z trzech jajek, a następnie je rozdrobnij. Możesz użyć w tym celu np. wałka. Powstały proszek wsyp do garnka i zalej litrem wody. Miksturę doprowadź do wrzenia, a po zagotowaniu odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź przez sito płyn.