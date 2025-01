Napar, który wzmocni odporność i wesprze serce. Zrobisz go w 10 minut

Za wyjątkowym działaniem rokitnika stoi witamina C, która jest silnym przeciwutleniaczem, przez co łagodzi stany zapalne, jednocześnie stymulując odporność naszego organizmu. W 100 gramach świeżych owoców tego krzewu znajdziemy nawet 2500 mg witaminy C - to dziesięć razy więcej niż w cytrynie, uważanej za owoc, który najskuteczniej pomaga łagodzić przebieg infekcji.



Co więcej, witamina C zawarta w rokitniku jest odporna na działanie wysokich temperatur, dzięki czemu napar z tego owocu nie traci swoich właściwości nawet po zalaniu gorącą wodą.



Rokitnik to jednak nie tylko witamina C. Jego owoce są źródłem karotenoidów i flawonoidów, które również działają jako silne antyoksydanty. Znajdziemy w nich także witaminę E, znaną jako "witamina młodości", a także witaminy z grupy B i minerały takie jak potas, magnez i żelazo. Dzięki temu rokitnik nie tylko wzmacnia odporność, ale także wspiera kondycję skóry, układu nerwowego i serca.