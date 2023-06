Napełnij wodą, zakręć i włóż do doniczki. Zdziwisz się, jak zareagują kwiaty

Spis treści: 01 Trik nr 1: butelka z wodą

02 Trik nr 2: przenieś rośliny do wanny lub wstaw do miski

03 Trik nr 3: Kule do nawadniania kwiatów

04 Trik nr 4: stwórz własny system do podlewania

Wraz z nadchodzącym sezonem urlopowym powraca odwieczny problem: co zrobić z kwiatami na czas nieobecności? Jeśli jest to tylko weekendowy wyjazd, to rośliny raczej poradzą sobie z naszą nieobecnością. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdy planujemy dłuższą nieobecność.

Na szczęście istnieją proste sposoby, by kwiaty nie uschły, a po naszym powrocie nadal cieszyły oczy swoim wyglądem.

Jak długo rośliny wytrzymają bez wody? Wszystko zależy od ich rodzaju. Kwiaty doniczkowe zazwyczaj wymagają regularnej pielęgnacji i podlewania. Z niedoborem wody z pewnością najlepiej poradzą sobie m.in. dracena, juka gwatemalska, grubosz jajowaty czy monstera. Niektóre z roślin wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w czasie upałów. Jeśli planujemy dłuższy urlop, warto zabrać rośliny z parapetu i mocno nasłonecznionego miejsca. To pierwszy krok do tego, by ograniczyć utratę wody.

Reklama

Zobacz też: Trik na podlewanie podczas upałów. Pozbędziesz się ślimaków i chwastów

Co zatem zrobić z roślinami w trakcie urlopu? Podpowiadamy. Oto 4 genialne triki, dzięki którym nie uschną.

Trik nr 1: butelka z wodą

Zdjęcie Wstaw butelkę napełnioną wodą do doniczki. Prosty sposób na podlewanie roślin w czasie naszej nieobecności

Oto prosty i skuteczny sposób na podlewanie roślin. W tym celu wystarczy nam... butelka po wodzie mineralnej. Napełniamy ją wodą, nie dokręcamy zakrętki i odwracamy do góry nogami. Dzięki temu woda będzie się powoli wydostawała do ziemi. Inny patent to dokładne zakręcenie butelki i utworzenie w niej niewielkich rozmiarów dziurek, przez które będzie powoli sączyła się woda.

Trik nr 2: przenieś rośliny do wanny lub wstaw do miski

Kolejne proste rozwiązanie to przeniesienie roślin do miski napełnionej wodą. Dzięki temu będą pobierać wodę wedle uznania. Możesz też przełożyć je do wanny z wodą. Tutaj ważna uwaga: powinny mieć dostęp do światła, dlatego zrezygnuj z tego rozwiązania, jeśli w twojej łazience nie ma okna.

Zobacz też: Jak zaoszczędzić na podlewaniu ogrodu? 3 niezawodne triki

Trik nr 3: Kule do nawadniania kwiatów

Zdjęcie Wybierasz się na urlop? Kule nawadniające rośliny mogą się okazać bardzo przydatne

Tanim i równie praktycznym rozwiązaniem są również kule nawadniające do kwiatów. Możemy je kupić w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach. Po napełnieniu kuli wodą, wystarczy wsunąć rurkę do ziemi w doniczce. Dzięki temu zgromadzona w niej woda będzie powoli do niej spływać. Dzięki temu rośliny mogą mieć zapewniony dostęp do wody nawet przez 1-2 tygodnie.

Zobacz też: Jak pomóc roślinom podczas upałów?

Trik nr 4: stwórz własny system do podlewania

Ostatnia z propozycji to zgromadzenie wszystkich roślin w jednym miejscu i ustawienie ich np. w misce z wodą czy zlewie. Kolejny krok to rozciągnięcie między rośliną a źródłem wody wężyka, przez który będzie przesiąkać woda. W tym celu możemy wykorzystać np. wełnianą nić czy tkaninę. Woda powinna spływać do doniczek, dlatego jej źródło musi znajdować się wyżej. Nim jednak wyjedziemy na urlop, warto przetestować własny system do podlewania. Dzięki temu upewnimy się, że wszystko działa jak należy, a po powrocie nie będzie na nas czekała przykra niespodzianka w postaci wody na podłodze.

***