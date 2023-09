Spis treści: 01 Co zrobić z nadmiarem borówki amerykańskiej? Oto jak przerobić borówkę amerykańską

Co zrobić z nadmiarem borówki amerykańskiej? Oto jak przerobić borówkę amerykańską

Latem jemy je wręcz garściami, rozkoszując się słodkim, lekkim smakiem borówkowego miąższu. Tej przyjemności wcale nie trzeba sobie odmawiać. Borówki amerykańskie nazywane są bowiem skarbnicą zdrowia, pozytywnie wpływając na pracę naszego organizmu.

Borówka amerykańska:

poprawia pracę narządu wzroku

przeciwdziała powstawaniu komórek nowotworowych

zapobiega marskości wątroby

W Polsce jest wręcz uwielbiana. To naturalny eliksir młodości, który pozytywnie wpływa na pamięć, normalizuje ciśnienie tętnicze krwi i zapobiega dysfunkcjom w pracy układu trawiennego, a dodatkowo poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci i uzupełnia niedobory witaminowe i mineralne w organizmie.

Zdjęcie Borówka amerykańska pozytywnie wpływa na pamięć, normalizuje ciśnienie tętnicze krwi i zapobiega dysfunkcjom w pracy układu trawiennego / 123RF/PICSEL

W sezonie borówką amerykańską można zajadać się do woli. Ale jej smak i bogactwa odżywcze warto zachować również na nieco chłodniejsze, zimowe dni.

Co można zrobić z borówek na zimę?

Owoce borówki, w zależności od odmiany, dojrzewają od początku lipca do końca września. Właśnie teraz powinniśmy więc zamknąć ich smak w słoiku, aby kolejno cieszyć się nim w zimie. Z owoców przygotujemy między innymi pyszny dżem.

Jak zrobić dżem z borówki amerykańskiej? To nic trudnego. Potrzebować będziemy:

1 kg borówki amerykańskiej

300 g cukru

1 łyżeczkę soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Borówki dokładnie umyj, lekko rozgnieć widelcem, a następnie umieść w dużym garnku. Gotuj na małym ogniu przez około 10 minut, ciągle mieszając. W tym momencie, jeśli nie czujesz się pewnie, możesz dodać substancję żelującą - zgodnie z proporcjami podanymi na opakowaniu. Dodaj cukier oraz sok z cytryny. Gotuj jeszcze przez około 20 minut, nieustannie mieszając, tak, aby dżem nie przywarł do dna. Przełóż do czystych, wyparzonych słoiczków. Zakręć i poczekaj aż wystygnie. Gotowe!

Zdjęcie Jak zrobić dżem z borówki amerykańskiej? To nic trudnego / 123RF/PICSEL

Z borówki amerykańskiej przygotujesz również pyszny sok.

Jak zrobić borówki w słoiku?

Zimą rozkoszować możemy się także smakiem borówkowego kompotu. Można go podawać zarówno na zimno, w formie lemoniady, jak również na ciepło. Potrzebować będziemy:

1 kg borówek,

ok. 1,5 litra wody,

60 g cukru.

Sposób przygotowania:

Małe buteleczki lub słoiki dokładnie wymyj i wyparz. Do każdego szklanego pojemniczka wsyp borówki tak, aby zajęły około 50 proc. jego objętości. Borówki zalej wrzącą wodą. Buteleczki lub słoiczki dokładnie zakręć, a następnie przełóż do dużego garnka z gorącą wodą. Pasteryzuj przez około 20 minut. Po upływie tego czasu słoiki umieść na blacie pokrywką do dołu na kolejne 24 godziny.

Zdjęcie Jak zrobić sok z borówki? Zimą sobie za to podziękujesz / 123RF/PICSEL

Z borówki amerykańskiej przygotować można również pyszną nalewkę. Pijąc odrobinę po obfitym posiłku w mig pożegnasz problemy trawienne.

Czy można mrozić borówki?

Borówki, chcąc zajadać się nimi również zimą, wystarczy najzwyczajniej zamrozić. To bezpieczny proces, który pozwoli kolejno w trakcie zimowych dni zaskoczyć naszych gości bądź domowników pysznym ciastem lub deserem z dodatkiem letnich przysmaków.

Jak mrozić borówki? Owoce wystarczy dokładnie umyć, wysuszyć, a kolejno umieścić w foliowych woreczkach i wrzucić do zamrażarki. Do każdego woreczka można też dodać łyżeczkę cukru, a kolejno dokładnie wymieszać go z owocami. Pamiętajmy jednak, aby nie przechowywać ich w zamrażarce zbyt długo.

