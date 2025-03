Naturalny "ochraniacz" przed ćmą bukszpanową. Wystarczy woda i kostka mydła

Oprac.: Agnieszka Boreczek

Ćma bukszpanowa to szkodnik, który może poważnie zagrażać uprawom bukszpanu - szybko je ogołaca i zostawia jedynie smutne, uszkodzone pędy. Skuteczna walka z tą gąsienicą wymaga odpowiedniego podejścia, w tym wyboru właściwego terminu i metody oprysku. Należy zaplanować je na newralgiczny okres, tj. od kwietnia do października. Reaguj, jak tylko zobaczysz niepokojące zmiany na liśćiach roślin - to może oznaczać, że zaraz w Twoim ogrodzie rozgości się cała kolonia szkodników.