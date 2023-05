Nawracające niedoskonałości? Remedium znajdziesz u siebie w kuchni

Spis treści: 01 Ocet - jaki wybrać do domowego spa

02 Ocet - właściwości kosmetyczne

03 Ocet na opuchliznę

04 Ocet na stopy

05 Ocet na włosy

Ocet - jaki wybrać do domowego spa

Ocet to przyprawa wykorzystywana do zakwaszania dań i potraw. Do tego używany jest przede wszystkim ocet spirytusowy. Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów octu, które można użyć poza kuchnią, konkretniej w kosmetologii. We własnym domowym spa można użyć octu:

jabłkowego;

winnego;

z granatu.

Każdy z tych octów ma unikalne właściwości, które wpasują się w różne zapotrzebowania pielęgnacyjne. Warto sięgnąć po takie naturalne kosmetyki, gdyż są one o wiele tańsze i nie mają dodatków innych, sztucznych składników.

Reklama

Ocet - właściwości kosmetyczne

Ocet i jego różne rodzaje mają odmienne właściwości i wpływ na skórę na ciele, twarzy lub włosy. W zależności od potrzeb należy skorzystać z octu, który będzie najbardziej im odpowiadał. Warto więc wiedzieć jakie właściwości kosmetyczne ma ocet i jego odmiany.

Ocet jabłkowy na cerę

Ocet jabłkowy to zdecydowanie najczęściej wykorzystywany ocet w kosmetyce. Ocet jabłkowy ma żółtą barwę, która jest zasługą karotenoidów wpływających na ochronę skóry i wyrównanie jej kolorytu. Ocet jabłkowy ma właściwości oczyszczające. Używanie go w postaci toniku rozpuszcza sebum i ułatwia dogłębne oczyszczenie skóry.

Właściwości tonizujące octu pomogą w przywróceniu naturalnego pH i flory bakteryjnej skóry twarzy. Ocet dostarczy związków odżywczych i ochroni ją przed działaniem wolnych rodników. Ocet jabłkowy może też zadziałać jako naturalny peeling chemiczny. Nakładając go, złuszczymy martwy naskórek, dzięki czemu skóra nabierze świeżości i blasku.

Ocet jabłkowy ma właściwości przeciwzapalne, przez co nada się dla osób z problemami skórnymi i trądzikiem. Wpłynie też na cerę dezynfekująco i odtłuszczająco. Ocet jabłkowy pomoże też uporać się z rozszerzonymi porami, które ściągnie i zwęzi.

Czytaj także: Wiosenny detoks. 6 kroków do promiennej cery i dobrego samopoczucia

Ocet winny na cerę

Zarówno ocet winny biały, jak i ocet winny czerwony, mają właściwości, które pozytywnie wpłyną na stan cery. Octy winne mają przede wszystkim właściwości odkażające i dezynfekujące. Nadadzą się więc dla skór, które mają problem z niedoskonałościami. Octy winne zadziałają też kojąco dla poparzonej skóry.

Aby skorzystać z korzyści i właściwości octu winnego, można wykonać z niego tonik. Ocet winny mieszany z wodą w proporcji 1:1. Mieszankę nakładamy na cerę za pomocą wacika. Należy jednak pamiętać o tym, aby naturalny kosmetyk z octu trzymać w lodówce, aby nie zepsuł się za szybko.

Ocet z granatu na cerę

Ocet z granatu to ocet, który powstaje poprzez naturalną fermentację owoców granatu. Ma charakterystyczną czerwoną barwę. Używany na skórę ocet z granatu głównie poprawia jej ukrwienie. Ocet z granatu wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe. Zawartość witaminy C nadaje octowi właściwości wyrównujących kolor cery i rozjaśniających.

Zdjęcie Okłady z octu pomogą pozbyć się opuchlizny z kończyń / 123RF/PICSEL

Ocet na opuchliznę

Ocet pomoże kiedy m.in. przechodzimy urazy kostki lub nasze nogi łatwo się odwadniają. Ocet zniweluje opuchliznę i zwalczy stan zapalny. Złagodzi również ból i zadziała ściągająco. Z octu tworzymy roztwór na opuchliznę, w którym mieszamy składniki w proporcji 1 łyżka octu na 1 szklankę ciepłej wody.

Tak przygotowany roztwór z octu aplikujemy w formie okładów na spuchnięte miejsca. Octem nasączamy ręcznik, który następnie owijamy wokół opuchlizny. Można go także bezpośrednio stosować na skórę.

Okłady z octu na opuchliznę wykonujemy co kilka godzin. Podczas kuracji należy obserwować stan skóry i czy nie występują skutki uboczne. Jeśli zauważymy działania niepożądane, należy zgłosić się do lekarza.

Ocet na stopy

Ocet zdziała cuda na stopach. Ocet wykorzystany do kąpieli do moczenia stóp zmiękczy naskórek i delikatnie go złuszczy. Dodatkowo ocet dzięki właściwościom przeciwgrzybicznym wspomoże w walce z grzybicą stóp i grzybicą paznokci. Moczenie stóp w occie pomaga usuwać stany zapalne i infekcje.

Kąpiel octowa dla stóp zwalczy też nadpotliwość. Ocet ograniczy produkcję potu na stopach i zniweluje jego zapach. Do moczenia stóp w wodzie z octem należy przygotować miskę z ciepłą wodą, do której dodajemy szklankę octu. W takiej mieszance moczymy stopy przez 20 minut.

Zdjęcie Ocet jabłkowy świetnie sprawdza się w pielęgnacji włosów / 123RF/PICSEL

Ocet na włosy

Na włosy idealnie nada się ocet jabłkowy. Z octu jabłkowego można wykonać płukankę, która wspomoże zachowanie pięknego i zdrowego wyglądu włosów. Do wykonania naturalnego kosmetyku z octu do włosów należy wymieszać wodę z octem jabłkowym w proporcjach 2 łyżki octu na 1 litr wody.

Używanie płukanki z octu jabłkowego na włosach pozwoli na zwalczenie uciążliwego łupieżu. Kosmetyk zadziała tak ze względu na właściwości antybakteryjne, które wykazuje ocet. Ocet jabłkowy wydobędzie z włosów blask i utworzy barierę ochronną, dzięki której kosmyki będą odporniejsze na uszkodzenia.

Zobacz również:

To znak, że brakuje ci pierwiastka życia. Nieoczywiste objawy niedoboru

Włącz ten składnik do diety, a pozbędziesz się zmarszczek i objawów starzenia

Jednym pomogą, innym zaszkodzą. Serca drobiowe są pełne paradoksów