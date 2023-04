Spis treści: 01 Jak zmieniają się stopy z wiekiem?

02 Czynnikiem, który zmienia stopy, jest również ciąża

03 Stopy zmieniają się również pod wpływem aktywności fizycznej

04 Zmiana wyglądu stóp a choroby

Jak zmieniają się stopy z wiekiem?

Porady Jak zadbać o stopy na wiosnę? 5 kroków do idealnie gładkich stóp Nasze stopy z wiekiem się zmieniają i jest to proces naturalny. Wiąże się on z tym, że stopy są najbardziej obciążone, noszą ciężar całego naszego ciała. Skomplikowany system kostno - więzadłowy ulega rozluźnieniu, zmniejsza się też napięcie mięśniowe. Wskutek tego nie tylko rośnie długość stóp, ale i ich szerokość. Proces ten przyspieszyć może nadwaga, która powoduje wywieranie większego nacisku. Z wiekiem numer stopy może się zmienić nawet o dwa rozmiary.

Czynnikiem, który zmienia stopy, jest również ciąża

Z jednej strony w stosunkowo krótkim czasie zwiększa się obciążenie stóp. Z drugiej, około 12 tygodnia ciąży organizm kobiety zaczyna wydzielać hormony relaksujące. Mają one wpływ na rozluźnienie więzadeł i ścięgien, co powoduje spłaszczenie stopy. Bardzo często stopy czasie ciąży rosną o jeden rozmiar i zazwyczaj nie wracają do pierwotnego stanu. Co więcej, po strukturze wewnętrznej stóp kobiety można stwierdzić, czy była kiedykolwiek w ciąży.

Stopy zmieniają się również pod wpływem aktywności fizycznej

Czynnikiem wpływającym na zmianę stóp jest również stopień ich zużycia. Będzie on większy u osób uprawiających sport, szczególnie taki, który związane jest z dużym obciążeniem stóp. Chodzi tu o bieganie, koszykówkę, siatkówkę i wszelkie aktywności fizyczne związane ze skakaniem. Stopy są wtedy częściej obciążane, co powoduje szybsze rozluźnienie się systemu kostno - więzadłowego. Stopy sportowca robią się szersze i większe.

Z aktywnością fizyczną związane są również częstsze urazy stóp. Zwichnięcia, złamania, nadwyrężenia ścięgien mogą powodować stałe zmiany w obrębie kości stopy, a tym samym ją zniekształcać. Sportowców dotyczy nawracający uraz zwany "paluchem biegacza", który powoduje ból i sztywność dużego palca. W jego wyniku sportowiec automatycznie przenosi obciążenie stopy na inne jej rejony, co powoduje deformacje.

Remedium na te dolegliwości jest regularne ćwiczenie mięśni stóp, które pomagają podtrzymywać ciężar ciała i odciążają kości, ścięgna i więzadła. Ważny jest też dobór odpowiedniego obuwia, które zamortyzuje skoki i zmniejszy możliwość kontuzji. Podczas uprawiania takich sportów jak bieganie, ważne jest też zachowanie odpowiedniej postawy całego ciała. Wbrew pozorom ma to ogromny wpływ na obciążanie stóp.

Zdjęcie Stopy zmieniają się pod wpływem chorób. Na zdjęciu haluksy, zwane koślawym paluchem. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Zmiana wyglądu stóp a choroby

Wiele chorób ma wpływ na to, jak zmieniają się nasze stopy. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje cukrzyca, która powoduje modzele, odciski i zrogowacenia, a także pęknięcia naskórka. Są jednak schorzenia, które w dużo większy sposób mają wpływ na kształt i rozmiar naszych stóp. Mowa tu o koślawym paluchu, zwanym również haluksem. To deformacja całej struktury stopy powodująca wadliwe ustawienie dużego palca. Głowa kości śródstopia robi się nienaturalnie duża, zwiększa się szerokość stóp. We wczesnym stadium w chorobie mogą pomóc lecznicze wkładki i ortezy, w bardziej zaawansowanych stanach wykonuje się operację haluksów.

Zdjęcie Domowe sposoby na haluksy przyniosą ulgę w bólu. Warto zafundować swoim stopom regularną kąpiel w soli angielskiej / 123RF/PICSEL

Zmiany wyglądu stóp powodują również choroby reumatologiczne. Są to schorzenia stawów, a w naszej stopie jest ich 33. Reumatyzm powoduje nie tylko ból, ale również zniekształcenia stóp w okolicach tych 33. stawów. W przypadku tej dolegliwości konieczne są konsultacje z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Wrastające paznokcie czy ostroga piętowa także mają wpływ na wygląd stóp. Ból, który powoduje te schorzenia, sprawia, że przenosimy ciężar ciała na bezbolesne miejsca stopy, co powoduje ich zniekształcenie. Z wrastającym paznokciem poradzi sobie podolog, a z ostrogą piętową - ortopeda. W obu przypadkach lepiej działać od razu, aby nie wyrobić w sobie nawyku nieprawidłowego stawiania stóp, które będzie miało wpływ na ich wygląd.

Chorobą, która wpływa na wygląd stóp, jest płaskostopie zwane platfusem. W wyniku nacisku sklepienie stopy się obniża, przez co podeszwa całkowicie styka się z podłożem. Stopa nabiera ciężkiego wyglądu, ale to nie jedyny problem. Nieleczone płaskostopie może prowadzić do bólu stóp, zmian w stawach oraz do nadmiernego obciążenia kręgosłupa. Platfus często wiąże się też z występowaniem ostrogi piętowej.

Niektórym zmianom stóp spowodowanym wiekiem lub chorobami nie jesteśmy w stanie zapobiec. Ale wpływ na nie ma noszenie odpowiedniego obuwia, zrzucenie zbędnych kilogramów, ograniczenie pracy siedzącej lub stojącej.

