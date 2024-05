Ta herbata to prawdziwy eliksir zdrowia. Pij ją trzy razy dziennie, a efekt cię zaskoczy

Opracowanie Polecamy Anna Czowalla

Zielone liście poziomki to jeden z najcenniejszych skarbów natury. Nie tylko pięknie wyglądają na dziko rosnących krzewach, ale oferują także wiele zdrowotnych właściwości. Wspierają pracę serca i działają odmładzająco na cerę. Te delikatne liście można zbierać w lesie i wykorzystać do przygotowania aromatycznej herbaty. Sprawdź, co można zrobić z liści poziomek, na co pomagają i jak mogą wspierać proces odchudzania.