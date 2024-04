Nie każdy wie, że te liście są jadalne. Przyrządzisz z nich doskonałe pesto, czy też soki

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną oraz modą na zero waste, coraz więcej osób odkrywa, że wiele produktów, które wcześniej trafiały do kosza, nadaje się do spożycia. Tak właśnie jest w przypadku liści niektórych warzyw, na przykład rzodkiewki. Dlaczego warto je jeść i co można z nich przygotować?