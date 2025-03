Czy drzewo kaki można uprawiać w Polsce?

Kaki to egzotyczna roślina, która pochodzi z dalekiej Azji, ale współcześnie jest uprawiana w cieplejszym klimacie, np. śródziemnomorskim albo w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że nie potrzeba wyśrubowanych warunków, aby cieszyć się plonami kaki, ponieważ można tę roślinę uprawiać w polskich warunkach. Nie dość, że mrozy jej niestraszne, to na dodatek rzadziej trapią ją choroby grzybicze, czy ataki szkodników, przez co, zaliczana jest do odporniejszych drzew i pod tym względem przewyższa nasze polskie jabłonie albo śliwy.

Kaki w ogrodzie nie jest bardzo wymagające, ale trzeba przyznać jedno. Żeby była mrozoodporna oraz wolna od chorób, musi być zasadzona w specyficznych warunkach. Kaki najlepiej rośnie w cieplejszych regionach Polski.

Jak uprawiać kaki w ogrodzie?

Zanim skusimy się na uprawę kaki w ogrodzie, trzeba wiedzieć, jak ono wygląda. Po pierwsze, musimy wygospodarować dla naszej rośliny odpowiednie miejsce. Choć w naturalnym środowisku dorosłe okazy osiągają nawet osiem metrów wysokości, to w naszych ogrodach nie przekroczy trzech metrów wysokości oraz szerokości. Pamiętajmy, że kaki nie może rosnąć w przypadkowym miejscu: potrzebuje silnego nasłonecznienia oraz osłony od porywistego wiatru. Tylko w takich wypadkach drzewo wytrzyma mrozy do -20 stopni Celsjusza oraz nie będzie trapiona przez choroby grzybowe.

Oczywiście, trzeba pamiętać o jeszcze jednym aspekcie. Młodsze sadzonki kaki wymagają okrywy przed mrozem agrowłókniną albo stroiszem i trzeba mieć również na uwadze fakt, że nie zawsze drzewko doczeka kolejnego sezonu. Z drugiej strony, jeśli nam bardzo zależy na uprawie kaki, można umieścić je w donicy, a zimą umieszczać w cieplejszym pomieszczeniu.

Warunki dla kaki? Łatwo je spełnisz

Sprawdź dwa razy, zanim kupisz sadzonkę kaki. Niektóre odmiany są niejadalne 123RF/PICSEL

Może się wydawać, że kaki jako egzotyczna roślina, wymaga dosyć specyficznych warunków. Okazuje się, że łatwo je zapewnić w ogrodzie. Kaki dobrze rośnie w każdej glebie, ale powinna być jednak przepuszczalna i zdrenowana w taki sposób, aby nadmiar wody odpływał swobodnie poza bryłę korzeniową. W trakcie uprawy naszego drzewka obowiązuje uniwersalna zasada: kaki lepiej znosi okresową suszę niż przelania. Nadal jednak trzeba pamiętać o potrzebie ogromnej ilości promieni słonecznych oraz osłonięcia od wiatru: w tym przypadku kaki nie znosi kompromisów.

Jeśli zapewnimy kaki dobre warunki do wzrostu, to już dwa lata po umieszczeniu w gruncie albo donicy zacznie późną wiosną zakwitać. Co więcej, kaki to bardzo specyficzna roślina, ponieważ jest samopylna, więc nie potrzebuje owadów do tego, aby wydawać owoce. Pierwsze plony pojawiają się jesienią, kiedy zażółcone liście spadają na ziemie, a smaczne owoce zostają na gałęziach i można je bez problemu zbierać.

Gdy zależy nam na tym, aby mieć owoce kaki, musimy zadbać o dobre sadzonki ze sklepów ogrodniczych (tzw. kaki szczepione). Co prawda, możemy otrzymać je samodzielnie z pestki, ale wtedy również musimy liczyć się z porażką. W niektórych przypadkach pierwsze owoce kaki pojawią się około 10 lat po posadzeniu, ale zdarza się również i tak, że mogą się na nich w ogóle nie pojawiać.

Dlaczego warto jeść kaki?

Kaki zawiera karetonoidy i witaminę C. Idealne połączenie na cał rok 123RF/PICSEL

Zanim jednak umieścimy kaki w ogrodzie, musimy pamiętać o kolejnej rzeczy. Po pierwsze, roślina bardzo często może mieć charakter dekoracyjny, ponieważ jej owoce nie nadają się do jedzenia. Mają kwaśny albo gorzki posmak, więc wtedy nie możemy ich jeść. Oczywiście, istnieją obok nich również odmiany jadalne, wtedy możemy raczyć się smacznymi owocami za darmo.

Dlaczego warto jeść kaki? Przede wszystkim za słodki smak, ale w parze z takimi walorami idą również właściwości zdrowotne. Zawierają karetonoidy - substancje zaliczane do antyoksydantów, które korzystnie wpływają na cerę oraz wzrok. Do tego również trzeba zaliczyć witaminę C w kaki. Ta substancja najczęściej wspominana jest w kontekście odporności, ale także jest potrzebna, by cieszyć się modelowym ciśnieniem tętniczym. Nie zapominajmy o tym, że witamina C pomaga syntetyzować kolagen, co korzystnie wpływa na kondycję naszej cery, przez co staje się mniej podatna na tworzenie zmarszczek.

W kaki znajdują się również potas (dobry na serce), fosfor i wapń (idealne na kości i stawy), magnez (działa na nerwy i pracę mózgu) oraz błonnik (tzw. sprzymierzeniec jelit).